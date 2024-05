Marjane Satrapi, Premio Princesa de Asturias: "Estoy enfadada con Borrell, si lo tuviera delante le daría un bofetón"

La recién galardonada con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2024, la historietista y cineasta iraní Marjane Satrapi, ha afirmado este lunes que le daría un "bofetón" a Josep Borrel, jefe de la diplomacia europea, por no reconocer que Irán es un "Estado terrorista".

Satrapi no es "dulce" pero es "empática", ha reconocido este martes durante una rueda de prensa virtual organizada por la editorial Reservoir Books -la encargada de publicar en España su aclamado cómic en el año 2000, Persépolis-. Y lo es sobre todo con la población de Irán, el país del que se tuvo que exiliar siendo niña tras la Revolución Islámica de 1979.

Por eso espera que el hecho de recibir este premio tenga un "impacto real", aunque "no lo sabe" porque lo que tiene claro es que lo que realmente impactará en Irán será cuando se le reconozca como un "Estado terrorista".

"Desgraciadamente, Josep Borrell dice que no (...) Estoy muy enfadada con Josep Borrell, si lo tuviera delante le daría un bofetón porque creo que lo que está haciendo no está nada bien", ha afirmado porque, según sus palabras, Europa no considera a la 'Guardia Revolucionaria' como una "organización terrorista".

Se refiere a las declaraciones que el Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior hizo la semana pasada en las que consideró que incluir a esta organización en la lista de organizaciones terroristas de la UE "no tendría un efecto práctico".

"Pues bien -ha puntualizado- Irán está llevando a cabo cinco guerras, como en Irán, Irak, Yemen, Siria y Líbano (...) ¿qué pruebas necesitan para que los guardianes de la República sean reconocidos como terroristas? (...) necesito que los premios sirvan para algo porque la vida de un hombre es siempre más importante y la vida de los jóvenes por la libertad siempre es mucho más importante".

En este sentido, según ha añadido, cuando se hablaba "mucho de Irán en Occidente, no mataban a nadie", pero, ha explicado, "cuando se dejó de hablar, empezó a haber ejecuciones".

"¿Y qué hace Europa en lugar de condenarles? Convierte a Irán en presidente del foro social de derechos humanos en el seno de la ONU. Nadie de Irán pediría a Occidente que fuera a hacer la revolución, pero al menos que reconozca que hay un movimiento con el 85% de la población que no quiere esa dictadura religiosa. La opinión pública cuenta y para eso importan estos premios, no para aplaudirme a mí", ha matizado.

Y por eso también, este reconocimiento -otorgado por su compromiso cívico, por su defensa de los derechos humanos y la búsqueda de un mundo más justo e integrador- se lo dedica al artista de rap Toomaj Salehi, condenado a muerte hace unos días "por cantar a la libertad".

"Es alguien que hace un llamamiento a la unidad y que nunca ha hecho ningún llamamiento a ninguna violencia. Es un país la vez, su voz es la voz de Irán y si se quiere ejecutar a Toomaj se quiere ejecutar a Irán y a toda la juventud. Él solo representa a todos los pueblos, a todas las clases sociales".

Respecto a su trabajo, la franco-iraní (Rasht, Irán, 1969) ha considerado que el arte no necesita "necesariamente tener un compromiso", ya que para ella el "arte es arte" y por eso Persépolis ha "funcionado": "Fue un trabajo artístico honesto y muy bien hecho".

Pero además se ha referido a su última obra, el cómic Mujer, vida y libertad donde ha tenido el papel de comisaria, el "resultado" también de 24 años en los que no ha "cesado" de decir que no cree en "tonterías", como el hecho de separar el mundo en "Oriente y Occidente".

"No se trata de esto -ha agregado- hay muy pocas diferencias entre un cristiano fanático y un musulmán fanático o un judío fanático, básicamente es lo mismo, el fanatismo es el fanatismo, este es el gran problema con las religiones en el mundo".

Lo dice porque ha considerado que "el gran problema de la religión" es que "impide a la gente hablar y reflexionar": "La religión pretende dar respuestas en lugar de formular preguntas (...) la mezcla de la religión, el Estado y el fanatismo arroja resultados nefastos". Efectos contra los que lucha esta mujer que tiene claro que "no hay razas porque todos somos la raza humana".

"Si yo me convierto en símbolo del diálogo y de la tolerancia, si alguien como yo recibe este premio es que el mundo debe ir muy mal", ha ironizado la galardonada, quien cuando era niña tenía como referente a Batman, un superhéroe "muy oscuro que se ocupaba de hacer justicia".

El próximo mes de octubre Satrapi visitará España con motivo de la presentación de Paradis Paris, la película que ha dirigido y que cuenta con actores como Monica Belluci, Rossy de Palma o Eduardo Noriega.