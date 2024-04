La revista Semana ha sorprendido con la portada de su edición de esta semana. En ella, se puede ver a Lara Dibildos paseando con Carlos Maturana, quien fue tronista del programa Mujeres y Hombres y Viceversa.

En el interior de la revista, hay imágenes que muestran a la actriz y el modelo dándose un beso, tal y como adelantó el director del medio, Jorge Borrajo. Sin embargo, Dibildos ha negado que mantenga una relación seria con el Míster.

Almudena del Pozo, colaboradora de Así es la vida, ha contado que la actriz "le ha quitado importancia" al asunto de la portada en la que se ha visto implicada. La periodista ha leído así lo que le ha escrito Dibildos sobre la presunta relación con el extronista.

"Somos amigos. Él está soltero, yo estoy soltera. No somos novios y no tenemos ningún compromiso", ha expresado la presentadora a través de Del Pozo. Asimismo, ha señalado: "No tengo cabeza ahora para tener una relación seria, y él tampoco".

Después de estas declaraciones, la colaboradora ha dado su opinión al respecto: "Mi resumen es que son 'amigos con derecho', que está muy bien".

Lara Dibildos no ha tardado en negar su presunto romance desde este martes por la mañana, y también ha asegurado a Europa Press que Maturana "es un amigo, nada más".