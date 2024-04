Los decibelios no bajan en la Asamblea de Madrid: del Gobierno no "legítimo" al "virus para la democracia"

Subir el listón político y rebajar el tono entre los diferentes partidos y las instituciones fue una de las lecturas que sacó este lunes la izquierda madrileña de la comparecencia sin preguntas en la que Pedro Sánchez anunció su decisión de seguir al frente del Gobierno de España. Pero 24 horas después, durante el pleno de la Asamblea que se celebra este martes al ser el jueves festivo, se han escuchado intervenciones que van en el sentido contrario a ese propósito de enmienda.

Durante la sesión de control al Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso, los decibelios de los discursos han vuelto a ser elevados. "Ayer fue un día de alivio para la democracia (…) su máquina del lodo no lo puede todo (…) aquí hay gobierno para rato", ha comenzado diciendo Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, para a continuación lanzar un aviso a la bancada del PP. "Ante su repertorio de acoso vamos a responder con política", les ha lanzado, para añadir: "Los del 'que te vote Txapote' y 'me gusta la fruta' van a tener que aprenderse las reglas de la democracia".

Pero en la misma intervención, Bergerot se ha referido a la presidenta como "la patrona de la mordaza parlamentaria" y le ha dicho que es "un virus para la democracia" y "la nada más insignificante". Del Gobierno regional ha dicho que es el "del fango" y que "solo han hecho dos cosas: blindar su poder ejecutivo sin fiscalización y recortar derechos LGTBI". "Rabien, señorías del PP", ha remarcado en otro punto la jefa de la oposición madrileña.

Díaz Ayuso ha comenzado tirando de ironía en su réplica. "Va a dejar con problemas auditivos a su compañera de escaño (...) hemos bajado el tono, comienza el nuevo tiempo", ha añadido. Después ha pasado al ataque. "Si no fuera por Sánchez no tendrían los cuatro escaños", le ha espetado la presidenta y se ha referido a Yolanda Díaz asegurando que "no la han votado ni en su pueblo", en referencia a las recientes elecciones gallegas. La líder del PP también ha acusado a la izquierda de querer tener "a todo el pueblo subvencionado y adormecido" y de vivir de un discurso con "trazas de fascismo" que se hayan en las leyes que está pactando el Gobierno de coalición PSOE-Sumar con Bildu.

"Hartos estamos los madrileños de sus pactos con Bildu, de los nacionalistas", le había dicho unos instantes algo a Juan Lobato, portavoz del PSOE. "Un punto y aparte dicen… a partir de ahora, persecución de jueces, de medios de comunicación, de supuestos bulos", ha proclamado. El líder socialista ha hecho una intervención en la línea de "elevar el nivel" de la política, que dijo este lunes. "¿No le parece incoherente hablar todo el día de Venezuela y hacer lo que está haciendo con Telemadrid?", ha advertido Lobato, "o salimos del odio y de la mentira o nos vamos a cargar la democracia", ha señalado en su turno de palabra.

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, interviniendo en el pleno. Zipi/ Efe

"Nos avergüenza cuando usted se dedica a mentir en vez de a resolver los problemas", le ha dirigido el secretario general del PSOE-Madrid a Díaz Ayuso, afeándole en concreto que este lunes dijera que Sánchez tiene "cuatro palacios y 1.000 asesores". La presidenta se ha reafirmado en sus declaraciones y ha acusado al líder socialista de hablarle "con condescendencia" y "con tono de telepredicador".

A Lobato también le ha acusado de "retorcer" su pasado, su presente o su entorno personal y del gobierno que preside ha afirmado que "ha ganado legítimamente en las urnas". "Este sí", ha remarcado, en lo que ha parecido una referencia a que el Ejecutivo que preside Sánchez no es legítimo, algo que ya ha utilizado en el pasado y que le ha valido a Díaz Ayuso cuantiosas críticas. "El Lobato más educado ha salido a ponerle la alfombra roja a Sánchez y le ha cedido las antorchas a Más Madrid: van ustedes a volver a fracasar", ha manifestado posteriormente el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache.

Con Vox, el encontronazo se ha repetido. Rocío Monasterio ha vuelto a calificar la decisión de Sánchez como "anuncio y coartada de intervención de la democracia" y ha opinado que el presidente ha mantenido "al pairo a España" por sus intereses personales, además de acusarle de que solo denunció lo que le afecta a él o a su partido. "No se preocupó por la democracia cuando nos apedrearon en Vallecas, cuando nos acusaron de mandar balas y nos acusaron del bulo de Chueca", se ha quejado Monasterio.

Díaz Ayuso le ha replicado que muchas de las cosas que ha puesto encima de la mesa durante su intervención no son competencia de la Comunidad de Madrid a lo que Monasterio ha contestado que ve en ella "los mismos tics" que afea a Sánchez. "Ha intervenido Telemadrid, la Cámara de Cuentas, el Consejo de Transparencia y luego la propaganda", le ha lanzado la líder de Vox. "No sé qué pretenden hacer ustedes pleno a pleno con el momento tan crítico que estamos viviendo (...) no duda en atacarnos a mí, al Gobierno (...) ¿En qué papel quieren encontrarse?", le ha reprochado Díaz Ayuso.