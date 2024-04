Lobato alaba la "decisión valiente" de Pedro Sánchez y reclama "elevar el listón político"

Satisfacción plena en el PSOE madrileño por la decisión de Pedro Sánchez de seguir al frente del Gobierno de la Nación. El secretario general del partido en la región, Juan Lobato, ha saludado desde la Asamblea los términos de la comparecencia que ha hecho este lunes desde La Moncloa: bajo su punto de vista significa un "punto y aparte" y un "llamamiento" a todos los actores políticos "a subir el listón".

"Es una decisión valiente para que el respeto y la educación hagan más fuerte nuestra democracia", ha remarcado Lobato. Como el portavoz de los socialistas madrileños, la líder de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha celebrado una decisión que contribuye a "seguir ensanchando la democracia" en España. "Es un buen día para los demócratas en este país", ha añadido. En el lado totalmente contrario a los grupos de izquierda se han situado el PP y Vox, que no han escatimado en reproches y críticas a Sánchez.

"Ha sometido a España a una tensión institucional y un desprestigio internacional inéditos", ha opinado Carlos Díaz-Pache, portavoz 'popular' en la Asamblea, mientras que Rocío Monasterio, de Vox, ha asegurado que Sánchez "está construyendo una coartada para, en nombre de la democracia, intervenir la democracia".

Tanto el PSOE como Más Madrid han coincidido en señalar que tras el discurso que ha pronunciado el presidente del Gobierno son necesarias tomar una serie de decisiones y medidas concretas a nivel estatal y también en la Comunidad de Madrid. Lobato ha hablado de que el "respeto" y la "lealtad institucional" imperen en el plano político "más allá del rifirrafe" y de la crispación actual. También ha apuntado que es necesario ahondar en la "transparencia" de las instituciones y el diálogo entre las diferentes fuerzas políticas.

"Hay que democratizar las instituciones del Estado, empezando por el Poder Judicial", ha señalado por su parte Bergerot, que bajo su punto de vista es "una tarea pendiente" desde la dictadura. También ha considerado imprescindible "intervenir" el mercado de la vivienda y "acelerar" la transición ecológica. "Le pese a quien le pese el Gobierno tiene tiempo para rato", ha insistido la líder de la oposición madrileña.

Tanto Bergerot como Lobato han intervenido tras la valoración que ha hecho Isabel Díaz Ayuso de la decisión de Sánchez, que ha asegurado que Sánchez "pretende el poder sin contrapesos". "Ojalá cambie el tono", ha señalado el socialista, "parece que se ha quedado en la semana pasada", ha añadido. Mientras, la portavoz de Más Madrid ha confesado que "no esperaba otra reacción" de la presidenta madrileña.

Críticas de PP y Vox

Las palabras de Díaz Ayuso han encontrado continuidad en la intervención del portavoz de los 'populares' y también en el de Vox. Díaz-Pache se ha referido al periodo de cinco días de reflexión de Sánchez como "teatrillo vacacional" y ha opinado que su intención última es "seguir destruyendo todas nuestras instituciones". "Va a ir contra la independencia judicial, va a tratar de intervenir la Justicia en España", ha asegurado el portavoz del PP en la Asamblea. "Se ha identificado con la democracia y, por tanto, si no está Sánchez, no hay democracia en España", ha añadido, para zanjar, como Díaz Ayuso, que el presidente aspira al "poder sin control".

"Va a por los jueces, a por la prensa (…) a por todo aquel que discuta su poder", ha coincidido Rocío Monasterio, que igualmente ha acusado a Sánchez de desprestigiar a España al citar los titulares de algunos medios internacionales. "El periódico 'The New York Times' está hablando de caos en España. 'The Economist' habla del rey del drama (...) dan noción de dónde está dejando a España", ha reprochado la portavoz de Vox, que se ha referido a un presidente "que se compadece de sí mismo" y que "muestra debilidad".