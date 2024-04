Ayuso avisa que Sánchez "pretende el poder sin contrapesos" y teme "la etapa más dura"

"Empezamos una etapa más dura para todo lo que sea un contrapeso contra ese gobierno que no conoce los límites". Así se ha referido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, este lunes a la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de continuar en su cargo en el Ejecutivo nacional. Para la presidenta del PP de Madrid, Sánchez "pretende el poder sin control, sin contrapesos", y para ello cree que utiliza "todos los medios" para perseguir a los jueces, periodistas y a los adversarios políticos.

"He decidido seguir, con más fuerza si cabe". Estas han sido las palabras de Pedro Sánchez este lunes tras anunciar que no dimitirá del cargo, tras cinco días de reflexión. Sánchez ha asegurado que "esta decisión no supone un punto y seguido, sino un punto y aparte" por regenerar las instituciones y revertir la situación actual en el panorama político, donde "los bulos deliberados" dirigen el debate.

¿Qué te parece la decisión que ha tomado Sánchez de seguir como presidente? Bien, es una buena decisión. Mal, debería haber dimitido o adelantar elecciones No lo tengo claro, no me ha gustado todo este proceso. No tengo opinión al respecto

"Para mí no ha sido ninguna sorpresa", ha expresado Díaz Ayuso durante su intervención. La dirigente ha afeado al presidente del Gobierno que hable del descrédito contra el adversario político cuando "no ha hecho otra cosa en los últimos cinco años que perseguir al adversario político".

(Se ampliará información...)