Ayuso responde al "encierro" de Sánchez: "Es una carta infame. Un chantaje emocional a su gente"

"Sánchez se encierra cinco días para ver cómo triturar a los jueces, a la oposición y a la empresa independiente a partir del lunes". La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reaccionado este lunes a la decisión del presidente de España, Pedro Sánchez, sobre cancelar su agenda política y reflexionar sobre si dimitir de su cargo tras la investigación abierta a su esposa. Para la dirigente autonómica, la carta que publicó en redes sociales es "un chantaje emocional a su gente" y debería abandonar su puesto.

Para la presidenta autonómica todo forma parte de una estrategia de Sánchez para "sobrevivir" y mantenerse en el poder. "Ayer [este miércoles], cuando creíamos que no cabía mayor indignidad, Sánchez nos comunica por carta que se escaquea del control, dejando a España sin agenda, buscando su propia impunidad", ha manifestado Díaz Ayuso este jueves durante un acto en Castilla y León. La dirigente se ha mostrado tajante a la hora de expresar su opinión sobre lo que debería hacer el presidente del Gobierno central: "No debería seguir un minuto más" en su cargo.

El jefe del Ejecutivo manifestó en su epístola a la ciudadanía que necesitaba un parón para valorar, en lo personal, si dimitir o continuar en su puesto: "¿Merece la pena todo esto? Sinceramente, no lo sé". Para Ayuso, las palabras de Sánchez son un "cúmulo de ocurrencias e inventivas" de último momento, pero en el fondo, ha afirmado, "ni él sabe por donde va a salir el lunes". La dirigente del PP madrileño lo tiene claro: todo es una estrategia política. "Siempre que no le dan las cartas le da una patada al tablero, busco confundir, embarras y victimizarse, sobre todo para promover sentimientos entre su gente", ha añadido.

Dentro de su estrategia, ha considerado Ayuso, busca dividir a la gente, en una política de "tierra quemada" donde no le importa destruir todo con tal de mantenerse en el cargo. "Va a hacer explotar por los aires la política", ha lamentado. Durante su intervención, ha considerado que la carta tiene la función de centrar todo el foco mediático para así evitar que se hable de otros temas y de todos los escándalos que se le acumulan, como el caso Koldo o la investigación a su pareja. Al ser preguntada sobre qué decisión debería tomar Sánchez, Ayuso no ha dudado en responder que "no debería seguir un minuto más" dirigiendo el país.

La dirigente de la Comunidad de Madrid ha criticado que la actuación del presidente repercute negativamente en la imagen de España en el exterior y de cara a los mercados internacionales. Ayuso ha tachado de poco profesional la decisión que debilita al Gobierno frente a los independentistas y "nos deja en el desgobierno total". Además, ha continuado, no ha dado ningún tipo de explicación más allá de las palabras vertidas en redes sociales: "Los españoles están entre la mofa, la perplejidad, y la angustia.

