Así fue el primer debate de candidatos a presidir la Comisión: pocos secretos, un hombre ausente y una puerta abierta

Hablar sobre la Unión Europea a veces puede resultar aburrido para el ciudadano medio, y cuando la campaña para las elecciones del próximo 9 de junio ya está en marcha cualquier movimiento para atraer voto es bienvenido. Una de las primeras paradas de ese camino tuvo lugar este lunes en Maastricht, con un debate entre los candidatos a presidir la próxima Comisión Europea organizado por Politico y en el que, como era de esperar, se produjo un duelo de Ursula von der Leyen contra todos los demás, desdibujados o sin opciones de acceder al cargo más importante de la Unión.

No hubo muchos secretos en una contienda desigual en la que además de la propia Von der Leyen participaron el candidato principal (spitzenkandidat en la jerga comunitaria) de los socialdemócratas Nicholas Schmit, todavía comisario de Empleo, y también Valeriu Ghilețchi (ECPM), Walter Baier (La Izquierda), Bas Eickhout (Los Verdes), Marie-Agnes Strack-Zimmermann, de los liberales; Maylis Rosberg (EFA) y Anders Vistisen (ID).

Precisamente los posibles pactos con la derecha radical coparon buena parte del debate y ahí salió lo más relevante de la jornada, de boca de la presidenta de la Comisión Europea, que ya no se cierra a pactar con ECR, el grupo liderado por Giorgia Meloni. "Depende de la composición del nuevo Parlamento", aseguró ante una pregunta del candidato de los Verdes. A quien sí cerró la puerta del todo fue a ID, porque Von der Leyen considera que la familia fundada por Marine Le Pen y Matteo Salvini no cumple con los estándares europeos ni defiende la UE. Fue la primera vez, eso sí, que la dirigente alemana puso sobre la mesa la opción de un acuerdo hacia la derecha del PPE, aunque la prioridad sigue siendo reeditar el acuerdo centrista.

Un Schmit que estuvo desdibujado durante la más de una hora y media que duró el debate sí que fue hábil a la hora de responder a quien hasta este momento ha sido su jefa en el Ejecutivo comunitario. "Me deja un poco sorprendido su respuesta. Es rara, porque los valores y derechos no se pueden dividir según ciertas organizaciones políticas. O se colabora con ellos porque se les necesita o se dice claramente que no hay un acuerdo posible porque no respetan los derechos por los que ha luchado nuestra Comisión", le espetó, con una tesis compartida tanto por los liberales como por los ecologistas.

Identidad y Democracia, en ese 'nuevo' escenario, quiso jugar su papel pero la respuesta de Von der Leyen fue más clara: no quiere un acercamiento con ellos por un motivo. Es un grupo, dijo, "asociado de Putin que trata de destruir la UE desde dentro". La línea por tanto parece marcada para unas elecciones que, según los sondeos, podrían acabar mostrando una Eurocámara con mayor peso de la ultraderecha; un mapa que dejaría al PPE en un brete: saludar a ECR o repetir precisamente la mayoría que aupó a la presidenta el frente de la Comisión, con conservadores, socialistas y liberales.

Más dentro de la materia, la Defensa y la industria coparon buena parte de la conversación, que por momentos se convirtió en un juicio sobre la gestión de la Comisión Europea durante el último lustro. Von der Leyen se vio casi contra todos, sin que Schmit se mojase ni fuese al ataque y con un Eickhout que sí fue incisivo, al igual que Baier. Los Verdes y la Izquierda se postulan de hecho como los dos grupos más exigentes con la alemana a presente y futuro. "Invertir en la industria de defensa es necesario porque los riesgos para Europa que vemos en este momento son claros y presentes", aseguró Von der Leyen, con un diagnóstico compartido por el candidato socialdemócrata, que ve esta cuestión como "central" para el porvenir de la UE.

Necesitamos capacidades militares hechas en Europa. Quiero buenos empleos como resultado de esas inversiones aquí en Europa

"Necesitamos capacidades militares hechas en Europa. Quiero buenos empleos como resultado de esas inversiones aquí en Europa. Y quiero capacidades militares hechas en Europa que sean interoperables entre nuestras tropas", continuó la candidata del PPE, a lo que Baier le respondió que el objetivo debe ser "poner fin a la matanza" en Ucrania, con unas conversaciones de paz. "Si quiere terminar esta guerra, Putin solo tiene que dejar de combatir. Entonces, la guerra se habrá acabado", le reprendió Von der Leyen, a quien el candidato de ID le afeó que la UE siguiera creando dependencias respecto a Estados Unidos.

Con Vistisen tuvo de hecho el choque más agrio. Le acusó en repetidas ocasiones de comprar y difundir el relato del Kremlin, y le señaló por ser uno de los eurodiputados acusados de hacer campaña en favor de Moscú. "Así que limpie su casa antes de criticarnos", soltó la presidenta de la Comisión Europea, mientras Schmit se centraba en cómo financiar ese impulso a la industria europea. Se mostró a favor de la emisión de eurobonos, y habló más de aspectos técnicos que puramente ideológicos. Así, el luxemburgués pidió "más integración, cooperación, compras comunes y todo tipo de equipos militares".

También hubo tiempo en la sesión para que Von der Leyen, que monopolizó el diálogo, avisara de que "no está excluida" la posibilidad de que se prohíba el uso de TikTok en la UE. En este sentido, la germana subrayó que la Comisión Europea fue "la primera institución del mundo" en prohibir la instalación de TikTok en sus teléfonos corporativos y que conocen "exactamente el peligro de TikTok" y celebró el buen funcionamiento de dos de las grandes normas de la legislatura que acaba de terminar, como son la Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales. "Hemos hecho mucho", concluyó.

Y mucho queda por hacer. De momento la campaña va a empezar a coger velocidad, aunque este primer debate supusiera simplemente una prueba para la gestión de una Ursula von der Leyen vestida mucho más de candidata que de presidenta, como mandan los tiempos. Según el último Eurobarómetro, el 71% de los europeos tienen intención de acudir a votar, y un 81% de la población considera que estos comicios son todavía más decisivos si se tiene en cuenta la situación global, con la invasión rusa de Ucrania o la guerra de Israel en Gaza. Por eso, tienen todos claro, no hay tiempo que perder.