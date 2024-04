La UE empieza a asumir que necesita más fondos con un posible 'plan Marshall' para ayudar a los países candidatos

La Unión Europea se ha visto obligada a repensarse a sí misma y en se proceso hay un elemento clave: el dinero. El mensaje es que el bloque necesita más fondos y esa ha podido ser una de las conclusiones de la Conferencia anual sobre el presupuesto de la UE que se ha celebrado este lunes en Bruselas. La Defensa, la industria, nuevas inversiones comunes o la ampliación, además de mantener vivos retos como la digitalización o la lucha contra el cambio climático son los pilares, muchos, sobre los que se puede sostener el proyecto comunitario en los próximos años; pero para que nada se tambaleé hacen falta más fondos, para los que ya están dentro y para los que están por llegar.

Bajo ese reclamo y con ese escenario tan exigente y cambiante, el comisario de Presupuestos, Johannes Hahn, explicó que los países miembros deben "evitar caer en la obsesión de que el presupuesto no puede superar el 1% del PIB la UE". Ese debe ser el primer paso, según las palabras del dirigente austriaco. "Una vez que seamos claros y acordemos nuestras prioridades comunes, debemos disponer de fondos suficientes para atender las necesidades conjuntas", añadió. Para él, el camino ha seguir son todas las inversiones y todas las apuestas hechas en los últimos cinco años, por ejemplo con el fondo de recuperación pospandemia. "Todo conforma el paquete financiero más importante de la historia de la UE", terminó.

Pero hace falta más, y es complicado encontrar a alguien que diga lo contrario. "Tenemos que ser más ambiciosos porque un buen presupuesto para el futuro será una buena noticia para el futuro de la Unión", apuntó el primer ministro croata, Andrej Plenkovic, que mostró una buena foto de dinamismo económico en el último Estado miembro en incorporarse a la Unión, en el año 2013. Esa misma línea la había marcado también la ministra de Exteriores belga: "Cuando asignamos recursos, es esencial que nuestro presupuesto refuerce activamente los valores fundamentales que nos definen", declaró en el acto Hadja Lahbib, quien añadió que en el último lustro se han producido "avances significativos" a la hora de relacionar precisamente fondos con la protección del Estado de Derecho.

Un mensaje clave de la jornada lo dio la presidenta de Moldavia, Maia Sandu. Su país es candidato a la adhesión a la UE y tiene mucho que decir: así, reclamó "un nuevo plan Marshall" para quienes están en la lista de espera, con especial atención a Ucrania. "Al igual que el Plan Marshall estadounidense ofreció a Europa Occidental un salvavidas económico tras la Segunda Guerra Mundial, Moldavia y Ucrania necesitan de la Unión Europea un equivalente", expuso, dejando la puerta abierta a un modelo que sería ampliable al resto de países candidatos; son un total de ocho y una entrada en bloque obligaría sí o sí a una reestructuración total de las cuentas de la Unión.

"El Plan Marshall se diseñó para demostrar a un continente exhausto que el capitalismo y la democracia eran un camino mejor que el que ofrecía el comunismo. La versión moderna de hoy también tendrá que ofrecer una esperanza similar a aquellos de nosotros que trabajamos en nuestro camino hacia la adhesión a la UE", añadió Sandu, haciendo casi suya una propuesta que ya lanzó hace muchos meses su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski. Para la presidenta moldava no hay otra vía posible porque, dijo, "Europa siempre ha dado un paso al frente y ha encontrado los recursos para ayudar porque los europeos creemos que la expansión del mal sólo puede detenerse mediante la ampliación de la bondad".

Enrico Letta completó su mensaje de las últimas semanas y aseguró que el Presupuesto de la UE "ha sido siempre pobre por definición" y que puede ampliarse "sin necesidad de reformar los Tratados", pues ahora mismo ese es un asunto que los Estados miembros no quieren ver ni en pintura. El ex primer ministro italiano tiró del hilo de su informe sobre el mercado único que les presentó a los líderes de la UE hace algunos días.

"Hay tres cuestiones principales: transición, ampliación y defensa", esgrimió Letta, con unas premisas que ya marcó en su momento durante una entrevista con 20minutos. Estas cuestiones, dijo, "no son marginales", ni en ambición ni en financiación, y lanzó una advertencia: "Está claro que no podemos gestionar estos tres elementos principales en el marco actual del presupuesto de la UE". El mundo ha cambiado y la Unión tiene que cambiar con él y por eso, apuntó Letta, "hay que cambiar el marco presupuestario y la mentalidad". La solución no es mágica para el dirigente italiano, y entran en juego distintos componentes. "La economía por sí sola no puede salvarnos, y también necesitamos la política", concluyó.