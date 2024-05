Cómo y por qué proporcionarle vitamina C a nuestras cobayas

Cuando mantenemos animales exóticos en cautividad, la alimentación y su hábitat cobran una importancia mayor de la que puedan tener otras especies. Esto ocurre porque, a pesar de convivir con nosotros en los hogares, no son animales domesticados y adaptados a nosotros, por lo que nuestro principal objetivo es intentar proporcionarle una vida lo más similar a la que tendrían en la naturaleza.

En el caso concreto de animales pequeños como ratones, hámsteres o cobayas, habitualmente se cometen errores en su mantenimiento relacionados con la alimentación y el espacio donde viven. Tendemos a encerrarlos en jaulas y alimentarlos a base de semillas pero, la realidad es que requieren de mucho más para tener una vida plena y feliz.

Mientras que sobre perros y gatos hay mucha información, sobre animales exóticos hay un mayor desconocimiento, motivo por el cual se comenten dichos errores que, lamentablemente, afectan directamente a la salud de nuestros pequeños compañeros.

Hablando de cobayas, algo fundamental que necesitan y que no todo el mundo sabe es la vitamina C. "Se trata de un antioxidante esencial para ellas, no pueden vivir sin él", asegura Sara Acebo, veterinaria especializada en animales exóticos y fundadora del canal de Instagram Exotips.

"Es una vitamina hidrosoluble, es decir, el cuerpo aprovecha lo que necesita de ella y el exceso se elimina con la orina", agrega la veterinaria especialista en animales exóticos. "Por lo tanto, no se acumula en el organismo".

El motivo por el cual la vitamina C es importante para nuestras cobayas es porque ellas no son capaces de producirlas. "Necesitan ingerirla a través de los alimentos", afirma Acebo. "Además, la falta de esta vitamina puede derivar en problemas de salud como la hipovitaminosis C".

"Se da cuando el consumo de vitamina C se reduce o limita en el animal, siendo más habitual en animales jóvenes o hembras gestantes", agrega la experta. "Esta enfermedad puede producir daños óseos como fracturas, dolor articular e inflamación, diarreas y problemas digestivos e incluso sangrado rectal".

El alimento más rico en vitamina C es el pimiento amarillo

Según indica Acebo, también puede derivar en otros problemas de salud graves como "problemas dentales como gingivitis y pérdida o fractura de piezas dentales, apatía o letargo y anorexia". "Por este motivo, es fundamental evitar la falta de vitamina C proporcionando a nuestras cobayas una dieta variada, acorde a sus necesidades".

¿Y qué alimentos podemos darle a nuestras cobayas para que tengan el aporte diario de vitamina C necesario? Podemos ofrecerles zanahorias, espinacas y endivias, aunque Acebo asegura que "el alimento más rico en vitamina C es el pimiento amarillo".

Hay que recordar que las cobayas son animales herbívoros que se alimentan de fruta y verduras y que, además, necesitan una buena ración de fibra diaria, la cual podemos proporcionársela a través del heno, que les ayuda con el tránsito intestinal.