Feijóo concluye que Sánchez "ha dimitido cinco días por estrategia electoral y judicial" y le reprocha "no darle voz al pueblo"

El líder del PP ha cumplido con su vaticinio: Pedro Sánchez no dimitirá de su cargo y alegará que después de las "muestras de cariño y de apoyo incondicional", dirá "probablemente" que se queda para "parar a la derecha y la extrema derecha", dijo hace cinco días, cuando el presidente del Gobierno se dio un tiempo para "reflexionar" sobre si seguir en la Moncloa. Dos horas después de que Sánchez confirmara que seguirá al frente de la Presidencia, Alberto Núñez Feijóo se ha armado de razones y ha concluido que el también secretario general del PSOE "ha dimitido cinco días por estrategia electoral y judicial". También le ha reprochado que "mande reflexionar al pueblo, pero no le haya dado la palabra" convocando elecciones. "La única manera de hacer un punto y aparte en política es consultar a los españoles; en lugar de dar explicaciones, ha sometido a la nación a su estrategia personalista".

Feijóo ha pronunciado un largo discurso, frente a una sala de prensa repleta de periodistas en la sede nacional de su partido. Si bien ha estado repleto de acusaciones al líder socialista, ha renunciado a presentar una moción de censura contra Sánchez porque sabe que tiene "comprado el apoyo de los independentistas a costa de "menos democracia". Lo que sí ha hecho es analizar el discurso "más peligroso" de todos los que ha entonado Sánchez porque "no acepta la discrepancia y quiere un país a su servicio". "Detrás de toda su escenificación está la pretensión de ser aún más presidente, aunque sea a costa de aún menos democracia", ha subrayado.

Para el líder de la oposición, el presidente "ha preferido huir hacia adelante que dimitir" y "ha sometido a la nación a su estrategia personalista". Porque el sentimiento que le ha movido es el del "miedo", por lo que ha sido capaz de "utilizar hasta su intimidad para intentar ganar tiempo y se ha atrevido a revestir como conjura antidemocrática su intento de no hacer frente a la realidad democrática". Y se pregunta: "Si no ha habido dimisión y no ha habido explicaciones, ¿qué ha habido hoy? Las amenazas de un presidente acorralado. Sánchez ha elegido intentar cohesionar a los suyos a costa de dividir a España en dos" y "tomar el pelo a 48 millones de españoles", responde.

Y ante ello, el líder de la oposición propone alzar la voz: "No nos van a callar. No van a arrinconar a quienes defendemos la libertad de poder ser críticos y exigentes con nuestro gobierno. No van a someter una vez más la dignidad de esta nación a sus intereses. No vamos a volver a los dos bandos". Porque es en esto en lo que ha consistido el análisis del comité nacional del PP que ha tenido apenas una hora para armar su mensaje. Lo que la oposición cree es que Sánchez busca "colar por la puerta de atrás un cambio de régimen" ya que "no quiere oposición, no quiere Justicia, no quiere medios de comunicación y solo se quiere a sí mismo".

"Que los jueces actúen con independencia no es una anomalía democrática ni una persecución, es la normalidad democrática; Que los medios informen con libertad y que las personas se expresen como consideren mejor, no es una anomalía antidemocrática, es la normalidad democrática; Que la oposición ejerza sus derechos y denuncie los atropellos del Gobierno, o la inmoralidad de quienes lo apoyan, no es una anomalía antidemocrática ni una deslegitimación, es la normalidad democrática", ha esgrimido.

En todo caso ha querido mandar un mensaje de "disculpas" a los españoles que "no merecen" a su presidente y otro mensaje de esperanza a futuro. "España necesita un tiempo nuevo y no puede ya encontrarlo en quienes son el pasado. Lo que necesita España es un nuevo gobierno democrático, con un presidente a su altura y no el cambio de régimen que pretende colar por detrás de toda esta obra de teatro". "Se extienda lo que se extienda su mandato, todo esto que estamos viviendo ya no es más que el epílogo de un pasado que vamos a superar".