Justin Bieber preocupa a sus fans tras subir varias fotografías llorando

Extraño fin de semana en la mente de Justin Bieber. De alegrar efusivamente a sus fans con una publicación de Instagram que era exclusivamente un carrusel de fotografías en las que él salía muy feliz y sonriendo a cámara, a que se le llenase otro de sus posts de la misma pregunta: ¿por qué estás llorando?

Y es que el cantante de Never Say Never, Peaches o Favorite Girl ha subido a su cuenta en la susodicha red social, donde tiene más de 292 millones de seguidores, una serie de instantáneas que poco o nada tenían de relación entre ellas. Y, entre ellas, dos en las que aparecía con el semblante realmente triste y con lágrimas recorriéndole las mejillas.

"Un hermoso llorón", le ha escrito su esposa, Hailey Baldwin, en mitad de todo el resto de comentarios que le pedían en muy diferentes idiomas que dejase de llorar o que explicase la razón de su pena, así como diversos consejos para que cesase su tristeza, como que confiase en Dios o que volviese a los escenarios.

En las fotografías, Bieber aparece con un curioso sombrero de pescador de color verde claro, una sudadera blanca con la cremallera casi cerrada por completo y barba de varios días. Sin embargo, las imágenes que van antes en la publicación son de él bailando y cantando durante un concierto...

Y otra instantánea que muestra varios cogollos de marihuana. La imagen es, según algunos usuarios, el motivo de su aflicción. "Dejadlo, está llorando porque le pegó muy duro a lo que sale en la foto anterior", decía un usuario. Además, en otra publicación, también de este fin de semana, Justin aparecía expulsando humo por la boca con lo que, en apariencia, se asemeja a un porro en su mano.

Dado que Justin ha preferido no titular ninguna de las imágenes es difícil saber por qué estaba llorando, aunque alguno se ha atrevido a volver a sacar a la luz los rumores de divorcio con la modelo de 27 años, que justo negaban a principios de este abril.

Sea como fuere, parece que está recuperado, puesto que el artista ha subido por último otras dos publicaciones que nada tienen que ver con las anteriores —el logo del equipo de rugby Toronto Maple Leafs y la portada de la canción Love Me Jeje, de Tems— y unas stories jugando al golf y un vídeo de una mujer dando asegurando que su pareja la quiere.