Lady Gaga cancela la despedida de soltera de su hermana por las acusaciones de acoso del local

La diseñadora y modista Natali Germanotta, hermana de la cantante Lady Gaga —cuyo verdadero nombre es Stefani Joanne Angelina Germanotta—, se casará el próximo junio con el fotógrafo Alex Dolan en una ceremonia que se celebrará en el estado de Maine, al noreste de Estados Unidos. Y, por supuesto, es la artista la que se encarga de su despedida de soltera.

Sin embargo, y aunque tenía las cosas muy claras, parece que la autora de éxitos como Bad romance, Shallow o Poker face ha tenido que echarse atrás con el plan que había elegido para la fiesta, el local The Box en el Lower East Side de Nueva York, después de las presiones que ha recibido por parte de artistas locales y del barrio.

La razón es una demanda de acoso y abusos sexuales que un exempelado interpuso contra el club privado, el cual es famoso tanto por sus espectáculos explícitos e incluso a veces escatológicos y bizarros como por su clientela, plagada de estrellas y rostros conocidos.

Según este antiguo empleado explicó en los documentos judiciales, fechados en 2022, los dueños del local "ordenaron y coaccionaron a camareras, artistas y empleadas para que se vistieran provocativamente y fuera por Nueva York intentando atraer a clientes masculinos a [The] Box, donde otras empleadas los atendían y eran obligadas a tener relaciones sexuales y consumir drogas y alcohol en exceso con ellos".

A pesar de que desde The Box se han negado todas las acusaciones y de que el caso todavía está en curso, muchos artistas y habitantes del barrio estaban presionando a Lady Gaga a través de las redes para que cancelara los planes de organizar la despedida de soltera de su hermana en dicho club.

De hecho, su propio equipo le habría pedido a Lady Gaga que trasladara la fiesta en lugar de mostrar su apoyo a The Box en mitad de esta batalla legal. Y finalmente la artista ha cedido, según ha podido saber Page Six, si y no llevará a cabo la despedida de soltera de Natali allí, si bien le ha costado tomar la decisión.

Esto se debe a que, por un lado, The Box se convirtió en una de las piedras angulares del Lower East Side que dio origen a su comunidad de fans, los Little Monsters [Monstruitos], siendo ella Mother Monster [La Madre Monstruo], por cómo supo dar cabida en su música y sus espectáculos a toda aquella persona que no se regía por las dinámicas sociales o estéticas imperantes.

Pero, por otro lado, también siente que le debe mucho a los artistas e intérpretes del barrio neoyorquino, pues si bien ella no se crio en él, sino en el Upper West Side, sí que fue bastantes veces en su juventud y admira a muchos de quienes han trabajado allí durante años.

Por ahora, ni los representantes de The Box ni los de Lady Gaga han respondido a la solicitud de comentarios del citado medio, así como se desconoce dónde celebrará la despedida de soltera de su hermana, que ha de llevarse a cabo muy pronto.