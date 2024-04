Lady Gaga dispara los rumores de compromiso debido a un anillo

Con 38 años recién cumplidos hace apenas dos semanas y todas las miradas puestas en su próximo proyecto, Joker 2, junto a Joaquin Phoenix y convirtiendo en un musical la distopía sobre la sociedad que ya quiso reflejar la primera parte, Lady Gaga ha levantado rumores de una posible boda próximamente.

La artista neoyorquina ha disparado las habladurías en las redes sociales después de que haya salido a la luz una de sus últimas fotografías, tomada este pasado domingo mientras daba un paseo por West Hollywood, en California, en la que se le puede ver lucir un espectacular anillo de diamantes en su dedo anular izquierdo.

La autora de éxitos como Born this way, Bad romance o Shallow parecía además empeñada en que no se le viera y por eso lucía un largo abrigo negro, que combinó en un look total black con una camisa negra y un par de zapatos de tacón, así como un bolso extragrande. Los fans no han dudado de que ya está comprometida.

Lady Gaga lleva saliendo con su pareja, Michael Polansky, desde 2019, si bien no se supo la identidad del novio hasta febrero de 2020. Eso sí, en marzo de 2023, hubo informaciones que apuntaban a que la artista y Polansky, quien es el director de diferentes organizaciones benéficas y negocios de Sean Parker, uno de los cofundadores de Facebook, habían roto.

De hecho, una fuente llegó a explicar que la ruptura se debía a un desacuerdo entre ambos sobre la necesidad del matrimonio y sobre si iban a tener hijos. "Se separaron hace unos meses. Fue amistoso. Todavía son amigos", explicó el informante. Sin embargo, en octubre de ese mismo año aparecían juntos de nuevo en Las Vegas.

Por ahora no hay más que especulaciones y multitud de fans preguntándose si hay algo de verdad en el posible compromiso de la diva, ya que sus representantes han preferido no responder las solicitudes de comentarios de varios medios.

Por otro lado, Lady Gaga está enfrentando últimamente las críticas por haber aceptado ser la imagen y promocionar un medicamento bastante caro contra la migraña.