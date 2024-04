¿Por qué Madrid va a asfaltar 323 calles con olor a mango?: "No se ha utilizado antes, es un proyecto pionero a nivel internacional"

La tecnología avanza a pasos agigantados y el sector de la construcción no se queda atrás. La Operación Asfalto 2024 va a arreglar 323 calles de toda la capital, sumando un total de 930.000 metros cuadrados. Para ello, el Ayuntamiento de Madrid va a emplear 16,4 millones de euros de presupuesto. Además, en estas labores de reparación se está implementando un innovador material que no sorprende por su composición, pero sí por su curioso olor que no ha dejado indiferente a nadie: el asfalto huele a frutas tropicales.

La primera vía donde se ha utilizado es la calle Jazmín, que ahora huele a mango. Esta novedad forma parte de una serie de medidas que tienen como objetivo mejorar la vida de los madrileños. Por ello, el Consistorio ha decidido emplear esta innovadora mezcla asfáltica aromatizada (MAAr) que ha desarrollado Padecasa, una empresa experta en fabricación de materiales, en colaboración con la madrileña Universidad Alfonso X el Sabio (UAX).

De hecho, Ángel Sampedro, director del área de ingeniería y arquitectura de UAX y uno de los autores de la investigación, explica a 20minutos que se trata de un proyecto "pionero" a nivel internacional porque "no hay constancia de ningún estudio ex ante ni ex post de esta técnica más allá de un pequeño experimento en una calle de San Petersburgo".

Cómo reducir la contaminación odorífera

"La idea de este material surgió de intentar paliar la contaminación odorífera catalogada en Europa como segunda molestia ambiental y que se produce por olores molestos o desagradables que generan un gran número de denuncias de ciudadanos", continúa Sampedro. Por ello, los MAAr se han creado para enmascarar ciertos olores "no tan agradables", como pueden ser los causados por residuos sólidos urbanos, abono en parques y jardines…

Muestras de asfalto aromatizado durante su desarrollo. Cedida

Así se desarrolla el asfalto aromatizado

El asfalto aromatizado se crea añadiendo un aditivo líquido a la mezcla en la propia planta asfáltica para que se libere y emita un aroma agradable durante la obra. La duración en el tiempo del olor una vez finalizada su aplicación depende de factores como "el tipo de aroma, el tráfico, la temperatura y la humedad", pero, en general, se estima que puede permanecer entre dos y cuatro semanas. Además, Sampedro explica que en los próximos ensayos se va a jugar con distintas combinaciones de aromas florales y cítricos.

"Se ha estudiado y demostrado que este aditivo no altera las prestaciones ni las funciones de las mezclas asfálticas, sino que, además, permite el empleo de técnicas más sostenibles en la pavimentación", continúa Sampedro. De hecho, los MAAr también es positivo para los operarios porque expulsa menos humo e hidrocarburo durante su vertido.

Qué es el pavimento bituminoso y por qué se utiliza

Otra de las innovaciones que va a implementar el Consistorio es la aplicación de un tratamiento descontaminante sobre el asfalto que permitirá eliminar más de seis kilos de óxido de nitrógeno al año, lo que es proporcional a la contaminación de 60.000 vehículos al año. Por otro lado, este material, llamado técnicamente pavimento bituminoso, es un tipo de asfalto más duradero y rentable que el "simple". Esto se da porque está compuesto por betún y piedra triturada, por lo que reduce las emisiones de gases contaminantes entre un 11% y un 35%.

En el mismo marco de la sostenibilidad, un tercio de la superficie total pavimentada va a realizarse con mezclas de caucho de 60.000 neumáticos reutilizados. Por otro lado, más de 100.000 metros cuadrados se asfaltarán con mezclas que presentan propiedades más resistentes, más insonoras y con una mayor durabilidad que las mezclas habituales, pero este último material se va a utilizar únicamente en las calles de mayor intensidad de tráfico.

Consulta aquí las calles que van a ser asfaltadas con olor a mango: