Rozalén: "No veo que haya divisiones dentro del feminismo, lo siento como un diálogo y algo bueno para evolucionar"

"¿Te ha hecho sentir cosas?", me pregunta Rozalén antes de comenzar nuestra charla a propósito de su nuevo disco, El Abrazo, el sexto en su carrera. Y no es baladí: al final, María de los Ángeles Rozalén Ortuño (Albacete, 1986) nos habla de las "emociones universales", pero, también, de sí misma, a través de un íntimo ejercicio de introspección.

A lo largo de este viaje sonoro marcado por la nostalgia, el amor y la pérdida, la cantante y compositora manchega se distancia del enfoque social que, hasta ahora, habían definido a muchas de sus composiciones para tomar las riendas de sus sentimientos. Así, con su envolvente voz y una reforzada poética, Rozalén dedica un abrazo a todo aquello que da sentido a su vida.

En su anterior disco, Matriz, cantaba a su familia y a sus raíces a través del folklore, ¿qué se proponía con El abrazo? ¿A qué o a quién le canta?Con mi anterior disco, celebraba mi décimo aniversario en la música. Como vengo del folklore, sentía que la manera de volver a mí raíz y de dar las gracias a mi país era acercándome a sus distintas culturas. Con Abrazo, en cambio, no ha habido ninguna intención. Tan solo os he cantado lo que he vivido estos últimos años. Fue a medida que iba escribiendo canciones que me di cuenta del hilo conductor que había. Siento que he vuelto a mi primer disco en el sentido de hacer lo que me ha salido de dentro. Creo que estoy 'disfrutona' y más libre que nunca. Es el disco en el que más hablo de las emociones universales y, al final, cuando una canta su propia vida es muy fácil que los demás se sientan identificados.

Rozalén presenta 'El Abrazo', su nuevo disco. Pedro Walter

¿Cuál es el abrazo que más le reconforta o el que considera (más) imprescindible?Creo que todas las formas de abrazo son necesarias en la vida. El ser humano se puede llegar a morir si no abraza. Imagínate que tienes el abrazo de tus padres, pero te falta el de tus amigos, que es como un amor que nunca se termina. O el abrazo de un hijo, o el abrazo a las ausencias... Todos son muy necesarios. Yo, que vengo de la psicología, cuando empecé a ver qué cosas provocaba científicamente el abrazo, descubrí que necesitamos, biológicamente, abrazarnos: la teoría del apego, el aumento de oxitocina y de otras hormonas que nos hacen sentir bien... Creo que es necesario el cariño en general y que todas las parcelas de nuestra vida estén cubiertas.

¿Cree que, como sociedad, nos falta ese cariño?Venimos de un tiempo en el que se nos prohibieron los abrazos y eso ha tenido, sin duda, consecuencias psicológicas. El abrazo mejora nuestra calidad de vida a todos los niveles. Está demostrado que la ausencia de él o el que perdiésemos a nuestros seres queridos sin poder despedirnos como merecían está muy relacionado con los problemas de salud mental que está habiendo.

Una de las primeras pinceladas que tuvimos del disco fue Todo lo que amaste, dedicada a su padre fallecido, ¿cuál fue el mayor reto al que tuvo que enfrentarse con la canción?Lo que yo quería era enfrentarme a mi duelo. Por eso me encerré en casa tres, cuatro días, e hice terapia de choque: me puse la ropa de mi padre, me llené de sus fotos, de velas... Fui muy consciente de mi dolor, de todas las dudas que sentimos cuando vivimos la muerte de cerca: "Pero, ¿ya te vas a ir?", "¿Qué pasa con tu energía? ¿Hay algún lugar al que vas y luego vuelves de vez en cuando?", "¿Y me vas a proteger?"... Esta canción la hice para mí y, sin duda, ha sido un antes y un después. En mi concierto en La casa encendida vi abrazos y mucha lágrimas. Cada uno se la llevó a su terreno y eso me llenó mucho. Ahora, cuando la canto delante de gente, cierro los ojos porque si veo lo que está pasando, sé que me voy a romper.

"Siempre se espera de mí un compromiso, pero no tengo opinión de absolutamente todo"

¿A qué se aferra más de todo lo que amó su padre? ¿Cuál cree que fue su mayor enseñanza?Creo que la frase que mejor resume la conclusión a la que llegué fue, básicamente, que "yo soy él". Porque cada uno de nosotros somos, de algún modo, nuestros padres, pues de ellos venimos. Entonces lo mejor que podemos hacer por aquellos que ya no están es honrar nuestra propia vida, el vivir constantemente el "aquí y ahora" por ellos. Como cuento en mi tema Ceniza, de la ceniza de ellos renacemos las demás.

"No te enseñan a abrazar la ausencia" dice en la canción, ¿aprender a aceptar la muerte es la asignatura pendiente de la sociedad? ¿Por qué cree que sigue siendo un tabú?Conforme la estaba escribiendo, yo misma me di cuenta de que es muy difícil enseñar a aceptar la muerte. Al final, es un tema que duele mucho. Recuerdo que antes de que mis abuelos y mi padre murieran, solo de pensar en la muerte me ponía fatal. Así que fue como "voy a evitarme este sufrimiento y ya cuando pase, lo gestionaré como pueda". Aun así, creo que deberíamos hablar más sobre la muerte o, al menos, tener más presente que la vida es cosas que empiezan, pero que también terminan. Todo el rato. Por eso este disco es tan sencillo, pues trata de lo más universal: el amor y la muerte.

"Confía a pesar de todo" repite al final de La cara amable del mundo, ¿es un consejo para las generaciones futuras o para usted de niña?Creo que para ambas. Ya no recuerdo a qué amiga mía le enseñé la canción, pero me reconoció que sentía que en ella había consejos de vida que le servían a ella también, no solo a los más pequeños. Al final, lo que yo le digo a mi sobrino o a los niños que vienen es, precisamente, lo que yo voy aprendiendo o lo que me gustaría que me hubiesen dicho cuando era niña.

En muchas entrevistas destaca su aspiración de mantenerse coherente y fiel a sí misma, ¿le da miedo meter la pata o decepcionar a los demás?Con el tiempo, he aprendido que haga lo que haga o diga lo que diga va a haber siempre alguien a quien voy a decepcionar. Es cierto que sigo teniendo mucha obsesión con la coherencia, pero es muy difícil -por no decir, imposible- serlo al 100%. Aun así, es muy importante para mí acercarme lo máximo a ella. Mis valores son un pilar muy importante.

Siempre ha sido una artista muy comprometida, ¿le ha supuesto cierta carga la etiqueta de "artista social"? Pero no es tanto una carga desagradable. Es verdad que siento que siempre se espera de mí un compromiso y, a veces, no tengo opinión de absolutamente todo. Aun así, me entrego al completo con lo que defiendo, lo hago con mucho peso y me informo muy bien las razones que hay detrás de mis convicciones. En este disco no hay tanta carga social y eso era una de las cosas que me rayaba al principio. Ahora veo que lo que necesitaba era aferrarme a lo más simple de nosotros.

Su tema de La puerta violeta es ya un himno feminista en nuestro país, ¿cómo está viviendo la fractura dentro del feminismo?Yo trato siempre de quedarme con lo positivo, entonces, para mí, que se genere debate es normal cuando un movimiento social se convierte en algo tan grande. Si fuese algo más exclusivo, no habría ese debate. Y yo agradezco las diferentes posturas porque me hacen pensar. Creo que no es algo negativo...

"Aunque llenemos los pueblos de cultura, si nos quitan lo básico no hay nada que hacer"

¿Las divisiones son buenas en cierto modo?

Yo, personalmente, no veo que haya divisiones dentro del feminismo, lo siento más bien como un diálogo con el que se va abriendo a nuevos conceptos que yo, al menos, no me había planteado antes y que me hacen pensar. Me parece algo bueno para evolucionar.

¿Cómo valora a aquellos artistas que no se atreven a posicionarse públicamente por el qué dirán?Creo que para opinar hay que estar muy fuerte mentalmente y más en los últimos tiempos, entonces les entiendo. En mi caso, por ejemplo, antes de lo que está ocurriéndole tanto al pueblo palestino como al saharaui, yo he cantado para el pueblo palestino mil veces. O sea, fui con muchos artistas a Gaza antes de la pandemia y conozco a muchas personas que me han hecho reflexionar sobre su historia. Pero claro, cada vez que te posicionas el linchamiento que sufres es muy fuerte. Así que respeto lo que hagan los demás. No les juzgo porque no sé qué hay dentro de cada ser.

La sexta edición de su festival, LeturAlma, vuelve por todo lo alto con artistas como Luz Casal o Celtas Cortos, ¿cómo acoge su pueblo que cada vez haya más expectación?

Yo me siento muy querida en mi tierra (Letur). Hablo tanto de mi pueblo y de su gente porque creo que tengo muchos motivos para estar orgullosa. A veces, pienso en las lágrimas y el sacrificio que me ha costado, pero creo que al final del día vale la pena y que la mayoría de gente lo agradece. También sé que hay gente que prefiere que no se conozca tanto el pueblo, pero la realidad es que es muy difícil que venga gente a vivir al pueblo. Queremos que esto no se quede solo en un fin de semana, sino que repercuta el resto del año y que haya familias que se vengan a vivir.

¿Qué pediría a los gobiernos para que potencien la España vaciada?Para nosotros es importante, por ejemplo, que no se cierre el colegio. Parece una tontería pero cerraron la caja de ahorros y la gente mayor se tiene que ir al pueblo de al lado para que una persona le atienda. O los autobuses y el transporte. En general, las cosas que hacen que el pueblo no termine de morir. Pedimos ese tipo de atenciones al medio rural para que la gente se anime a vivir a los pueblos. Si nos van quitando recursos básicos, es muy difícil. Aunque llenemos los pueblos de cultura, si nos quitan lo básico no hay nada que hacer.

Me sorprende que no le hayan rendido homenaje en su pueblo.

Bueno, los niños me han hecho un reconocimiento en el parque que hay en el colegio. La gente de mi pueblo y de Albacete en general me trata superguay. Yo no quiero reconocimientos, me importa que todos sigamos remando para que el festival salga adelante. No me hace falta tanto aplauso (ríe).