Entrevista

Admite estar en su mejor momento, y, para celebrarlo, nada mejor que que un trabajo, el décimo, que le consolida como una de las voces latinas más reconocibles y versátiles de las últimas tres décadas. Sus canciones, envueltas en su característica buena vibra, van directas al corazón.

¿Mejor que ayer contradice eso de que cualquier tiempo pasado no fue mejor y que lo mejor está por llegar?Tiene que ver con aquello de haber aprendido de los tiempos difíciles, de caerse, de tropezarse. De cuando uno ama, que también sufre... En definitiva, que hay que aprender y hay que tirar para adelante.

La canción que da nombre al disco habla de la derrota. ¿Es necesario no darle la espalda?Yo creo que tenemos que amigarnos con la derrota. En un mundo en el que todo tiene que ser exitoso e inmediato es bueno entender que vamos a perder mucho más de lo que vamos a ganar y que las cosas no se consiguen de un día para otro. Tropezarse es parte del camino, y es ahí donde nos hacemos fuertes y valoramos la vida. De eso se trata.

¿Cuesta aceptar que no siempre se puede ganar? Sobre todo viniendo de alguien tan exitoso.A veces la gente se confunde y cree que, porque te vaya bien en la música, no tienes dilemas en tu vida laboral y también en la personal. Hay canciones que reflejan tristeza, hay partidas, gente que se va y deja una huella imborrable, gente que llega... Pero bueno, yo encontré combinar la nostalgia y el sentimentalismo tangueros de Buenos Aires, de donde vengo, con sonidos del Caribe, por donde he viajado mucho. ¡Uno le mete caña con los coros! Y a mí me gusta eso, dispararte al corazón, pero decírtelo con una cadencia rítmica para que no te duela tanto (ríe).

¿Para eso sirve la música?La música siempre me ha servido para escribir lo que a uno le pasa, para transitar por los momentos difíciles y, a veces, en las canciones, cuando razonas y piensas qué es lo que quieres escribir, aparecen esas respuestas o señales que uno no encuentra en la vida.

En Tú y yo le canta al amor duradero. ¿Cree en él?El amor siempre cuesta encontrarlo, pero hay que tener las antenas encendidas y no tener miedo a abrirse y entregarse a él por mucho que se pueda sufrir o te puedan clavar un puñal. Nadie está exento de eso, pero es de lo que se trata.

Si hay algo que le define, y en este disco también, es vitalidad. ¿Está de acuerdo?Me encanta dar una imagen de buen rollo, porque yo tengo buena energía. No me identifico con la autoayuda ni todo ese tipo de cosas, porque no van conmigo. Soy de la tierra del tango, sufrido, melancólico. Por eso, esa alquimia que tienen mis canciones. Sí me identifica encontrarle un sentido a caerse, tropezarse y pasar momentos difíciles en la vida. Me parece que eso es valorar la vida. Nunca haría una canción diciéndote que la vida no tiene sentido y que te tires debajo de un tren.

¿No lo haría porque no se identifica?Claro. Porque creo que la vida sí tiene sentido, por mucho que nos duela, nos apriete y pasemos por malos momentos. Me parece que todo tiene sentido, que estamos aquí por algo y que hay que aprender, por más que a veces, en momentos complicados, no tengamos claridad para ver las cosas. Me pasa a mí y nos pasa a todos.

Diego Torres, durante la entrevista con '20minutos'. JOSÉ GONZÁLEZ

¿Qué le queda por hacer?Me quedan por hacer muchas canciones, muchos discos. Seguir explorando, siendo inquieto a la hora de hacer música juntándome, por ejemplo, con artistas diferentes, de otros estilos. Me quedan muchas cosas por hacer en mi oficio como actor, menos conocido aquí en España. Me siento un artista integral que puede escribir, componer y tocar instrumentos. ¡Y ahora soy bailarín! (ríe).

¿Hay que elegir entre la música y la actuación?Yo creo que sí, que hay que dedicarle tiempo a todo. En la música, cuando uno está empezando, sacas disco y tienes que salir, viajar y emprender giras para que la gente conozca cada una de esas canciones. Pero nunca abandonaré mi oficio de actor y dedicarle el tiempo en el calendario cuando se puede.

Cuando uno mira hacia atrás, ¿qué ve?Cuando recuerdo mis comienzos, en ese momento nunca pensé ni soñé que me pasarían tantas cosas. Me dejé llevar como un surfista con su tabla y fui agarrando olas, unas me tiraron y otras me llevaron hacia la orilla. Y, así, pude vivir cosas inimaginables y, sobre todo, llevar mi música a tantos lugares, que la gente le dé valor a lo que uno hace, que se abracen a las canciones, que vivan historias de vida con ellas. Eso es lo que le da también sentido a mi oficio de hacer música, acompañar la vida de la gente.

Se le conoce como el cantante de Color esperanza. ¿Halaga o ya cansa?¡A mí me encanta! A lo mejor le cansa más a la gente, que dice: 'no cantes más Color esperanza y canta otras que nos gustan más' (ríe). Es difícil dejar contentos a todos, porque son muchas canciones. Yo no me enfrento a mis canciones, prefiero tenerlas en mi maleta a no tenerlas

¿Qué opina de la música latina actual? ¿Latinizarnos ahora es amar el reguetón o lo urbano?A mí me parece que la música siempre da nuevos géneros y nuevos artistas, y me parece buenísimo que eso suceda. Creo que la música latinoamericana, de donde vengo, es muy amplia, así que encasillarla en un sonido no es lo mejor. Tenemos que tener un horizonte amplio, sin prejuicios, mezclarnos unos artistas con otros sin perder la identidad de lo que uno hace ni irnos a un lugar musical al que no pertenecemos. La música me ha permitido, a través de las canciones, trazar puentes con artistas de otros géneros.

Diego Torres Cantautor. Buenos Aires, Argentina. 53 años. El cantautor argentino, de 53 años, creció en una familia de músicos y actores. Empezó su carrera como actor de telenovelas argentinas, pero luego apostó por la música. Ha lanzado más de diez álbumes y ha vendido más de 20 millones de discos en todo el mundo, ganando numerosos premios a lo largo de su carrera, incluidos dos premios Latin Grammy y varios premios Billboard de la música latina.