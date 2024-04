Entrevista

Es una de las mejores voces del país y una de las más grandes estrellas que habita en el firmamento de nuestra música. Con más de 10 millones de discos vendidos en todo el mundo, Marta Sánchez se ha ganado a pulso el título de 'reina del pop español', aunque a ella eso la ruborice. Este mes cumple 38 años de carrera. Sí, sigue estando aquí.

Después de tantas entrevistas, ¿qué echa de menos y qué de más que le pregunten?De más, sobre mis relaciones anteriores o cosas que no me espero o banales. Y de menos, preguntas originales. Coincidís en muchas, pero de repente sale alguna original (ríe).

Pues a ver si acierto. 38 años y nadie ha conseguido destronarla. ¿Cómo lo hace?Uy, es que esa es una pregunta muy delicada. (Piensa unos segundos) Yo sigo sintiendo que al final conseguí, no sé si un trono, pero sí una silla que me es cómoda y que me costó muchísimo esfuerzo. Yo, desde el principio, no lo he tenido nada fácil. Ni lo sigo teniendo. No sé si la reina me parece excesivo, pero creo que me han dado mi sitio, que no es poco.

¿Siente que ha tenido que luchar demasiado?Bueno, es que no siempre te ganas un respeto desde el principio. Eso hay que labrarlo y trabajárselo. ¿Quién ha empezado y ya han sito todo éxitos? Hay casos, pero no es lo habitual. También es verdad que he comprobado que es mucho más estable una carrera que se forja poco a poco. Los éxitos masivos e inmensos desde un primer momento normalmente son peligrosos. Yo prefiero ir haciendo la casa ladrillo a ladrillo. En mi caso ha sido así y a mí mi fórmula me ha funcionado muy bien.

Bueno, en sus inicios fue una pionera en muchos sentidos. ¿Tuvo que derribar muchas barreras?A ver, si hablamos de machismo es algo que siempre va a haber porque hay hombres que, desgraciadamente, no van a cambiar nunca. Sí que es verdad que hay que seguir luchando, porque hay gente, mujeres sobre todo, que todavía sienten esa presión. Creo que hay oportunidades para todos y también hay que tener determinación para saber en dónde y con quién tienes que estar. Yo he sentido en mi piel el machismo en esta industria y me he sentido acosada en algunos momentos, pero, cuando me ha pasado, he cogido otra carretera y me he ido a otros lares, porque en esa había mucho tráfico. También hay que ver las circunstancias de cada uno, porque no todos hemos tenido las mismas presiones, pero yo, cuando lo he sentido así, he cambiado de dirección.

¿Le gusta mirar atrás?Hacia atrás ni para coger impulso. Mirar atrás solamente sirve para una cosa, que es no cometer los mismo errores. Es para lo único que sirve. Y no se debe hacer ni con nostalgia ni con arrepentimiento. El arrepentimiento es una pérdida de tiempo.

¿Cree que ha cometido muchos errores?No. He cometido muchos más aciertos que errores en mi vida; si no, no estaría aquí. Los cometí porque en ese momento pensé que era lo mejor que debía hacer, pero no me fustigo. Se aprende mucho más de los errores que del éxito.

En su último single, Contigo, le canta a "la fuerza de empezar". ¿ha tenido que hacerlo muchas veces?Miles. Yo creo que se empieza todas las mañanas en el espejo, es una forma de empezar de nuevo. Un día nuevo te puede salir redondo o puede ser una catarsis.

Marta Sánchez, durante su entrevista con '20minutos'. JOSÉ GONZÁLEZ

Hablando de catarsis, ¿ha sentido alguna vez desencanto?Claro que he tenido a veces bajones. Son muchos años y he vivido muchas cosas, pero ¿en qué profesión no vive uno subidones o bajones? Ninguna empresa se mantiene sin altibajos casi 40 años. El resumen general de mi carrera es que ha habido muchos picos altos. Me siento muy orgullosa porque, realmente, no he tenido ningún agujero en mi carrera. Ha habido disco que han tenido más éxito que otros, pero siempre me he mantenido muy estable.

¿Se ha permitido descansar?Si, claro. Si no... ¡También me apetece vivir, no todo es trabajar! He tenido momentos de disfrute, pero también me los merezco y son necesarios para seguir.

Haciendo un guiño al título de la gira, si miramos de cerca a Marta Sánchez, ¿qué veremos?Una mujer normal y corriente que se dedica a la música. Y, seguramente, unos ojos que, si les gustas, te mirarán fijamente y, si no, te huirán. Soy una mujer muy transparente y muy de verdad. Y muy poco hábil para fingir (ríe).

Ya no es la desconocida que cantaba hace unos años.¡Quiero seguir siéndolo! Creo que, aunque te dediques a la música, si un artista no quiere que se le conozca cien por cien, está en su derecho.

Se atreve con un nuevo concepto de gira, más íntima. ¿Se lo pedía el cuerpo?Sí. Es que yo, desde mi época en Olé Olé, y luego también como solista, cada vez que tocaba en sitios más reducidos, aunque fuese con banda y con toda la parafernalia de luces y demás, siempre he disfrutado muchísimo. No te digo que ni menos ni más que en los grandes, pero los sitios pequeños tienen mucha magia, porque se forma una familia, la energía es más familiar. Se crea un ambiente muy íntimo y hay una conexión muy extrema, que no ocurre con los conciertos grandes.



Entonces no ha sido eso de renovarse o morir.Yo creo que fui de las primeras en hacer este formato de piano y voz antes de la pandemia, y fue un descubrimiento, porque es un formato que viaja muy bien. También se demostró que, después del Covid, en la música había que simplificar y no complicar. A mí me parece que eso no solo tiene ventajas en cuestión de infraestructuras sino también la de minimizar la música y el encuentro con tu público, porque no siempre más es más. Hay muchos artistas que, cuando lo han descubierto, se han quedado en este formato de por vida, porque les ha dado mucho a cambio.

Creo que su gran valor, entre otras cosas, es su voz. Con excepciones, ¿ahora se prima otras cosas?Pero eso ha existido siempre, desde que yo empecé. Hay gente que basa más su conjunto de oferta en otros adornos porque su voz está menos dotada.

Marta Sánchez Cantante y compositora. Madrid. 58 años. Su padrino fue el tenor y profesor de canto Alfredo Kraus. Con 13 años, ya componía sus primeras canciones y con 19 alcanzó la fama como vocalista de Olé Olé, grupo con el que publicó cuatro discos. En solitario ha lanzado siete discos y temas icónicos como 'Soy yo', 'Desesperada', 'Dime la verdad' o 'Arena y sol'.