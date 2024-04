Entrevista

Llevan casi tres décadas siendo irreverentes con su música, sus letras y su rock de denuncia social. Y lo que les queda, porque Molotov están dispuestos a seguir dando guerra.

¿Creen que una canción como Puto estaría ahora cancelada?Diríamos 'pute' (ríen). A nosotros nos cancelaron antes de que cancelar se pusiera de moda. No podemos cambiar una cosa que ya quedó para la historia, que todo el mundo ya ha escuchado y que, además, es uno de los temas que más conectan con el público, tanto en vivo como al escucharlo, porque normalmente tú vas a una boda, y en cualquier momento ponen Puto . No merece la pena pensar en la cancelación de la canción, porque ya está bien explicado de qué va el tema, y el que no quiera ver nuestro punto de vista es problema de él.

¿Larga vida al rock and roll?La música hecha en vivo y tocada sobre un escenario, donde el esfuerzo no está basado en una máquina, ahí se va a mantener. Pero no solo el rock, también otros géneros. Afortunadamente el rock and roll acompaña en las buenas y en las malas. Por más tristes, enojados o contentos estemos, tocar en vivo para nosotros se convierte en un placer, en una catarsis.