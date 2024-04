Britney Spears critica a su padre tras su último acuerdo económico: "No ha habido justicia"

Se ha borrado Instagram inmediatamente después, en uno de sus movimientos clásicos. Britney Spears ha cerrado su cuenta tras despotricar en ella sobre sus padres, especialmente de James Spears, a quien le tiene que pagar dos millones de euros tras el último acuerdo económico que han alcanzado.

Aunque la Princesa del Pop se liberó de su tutela en 2021, según explicaron este fin de semana desde el portal TMZ, tendrá que abonarle esos 1,86 millones de euros a su progenitor en concepto de honorarios legales. Un acuerdo que, según el abogado de James, Alex Weingarten, ha resuelto "todas las disputas pendientes".

"No puedo comentar nada específico ya que el acuerdo es confidencial. Jamie está feliz de que todo esto quede atrás. Quiere mucho a su hija y todo lo que ha hecho ha sido protegerla y apoyarla. Ha sido desafortunado que algunas personas irresponsables en la vida de Britney decidiesen prolongar esto tanto tiempo", ha añadido a la revista People.

Por su parte, el abogado de Britney, Mathew Rosengart, le ha dicho a Page Six: "A pesar de que la tutela acabó en noviembre de 2021, no ha sido hasta ahora que sus ansias de libertad están de verddad completadas. Como ella deseaba, ya no necesitará ni asistir a tribunales ni involucrarse ni enredarse en procedimientos legales en este asunto".

Sin embargo, muy poco después de darse a conocer el acuerdo, Britney no ha dudado en utilizar su cuenta de Instagram para dar su opinión, criticando duramente a sus padres por el daño causado y aseverando que ella jamás va a obtener justicia en este asunto. Para ello, ha utilizado una imagen prácticamente desnuda —solo usando un tanga— de espaldas en el espejo.

"¡Sabía que tenía razón sobre el dolor de los nervios de mi espalda! ¡Ahora tendré que hacerme la acupuntura todos los días de mi vida! ¡Porque las palabras y pensar demasiado lo empeoran! Si la gente supiera cómo una vez tuve que arrastrarme hasta mi propia puerta…", ha comenzado escribiendo Britney.

"Y todo porque mi familia me hizo mucho daño. No ha habido justicia y probablemente nunca la habrá. ¡Las personas que esperaron sentadas y quienes no hicieron absolutamente nada cuando los otros se sentaron durante cuatro meses ahora están genial!", ha añadido, centrando a continuación su ataque en sus padres.

"La cosa es que siempre me educaron para saber diferenciar el bien y el mal, pero precisamente las dos personas que me criaron con ese método son quienes me han hecho más daño! ¡Y tengo mucha suerte de estar aquí! Es gracioso, porque hasta el día de hoy no se lo había echado en cara!", ha añadido, matizando que lo ha hecho con un mensaje de Instagram porque cree que no estaría segura de hacerlo con ellos delante.

"La niña que hay en mí sabe que podría destruidos y con eso me basta", ha continuado la cantante de Toxic, que se ha lamentado finalmente por no poder ir a su casa de cuando era pequeña porque su fmailia "se lo ha llevado todo". "¡Extraño mi casa en Luisiana y desearía poder visitarla!", ha finalizado, antes de eliminar nuevamente su cuenta.