Britney Spears, en conversaciones para adaptar sus memorias a la gran pantalla

Seis meses después de que viera la luz, a finales de octubre de 2023, se puede decir que The Woman In Me, el libro de memorias escrito por Britney Spears, ha sido un rotundo éxito, con varios millones de ejemplares vendidos en todo el mundo. Pero, por si alguien ha preferido esperar a su versión cinematográfica, está de enhorabuena: ya hay planes para su adaptación.

Según una fuente le ha asegurado a los periodistas encargados de la columna No filter de la edición dominical del periódico británico The Mirror, el proyecto ya está en conversaciones avanzadas con una serie de condiciones, como que el equipo que escriba el guion sea al cien por cien femenino.

Además, al ser Sony Pictures, según el informante, quien está liderando actualmente las negociaciones para la adaptación, ya se les ha comunicado a los principales compositores de las canciones más famosas de Britney que su música podría usarse de llegar a buen puerto esta traslación a la gran pantalla de la vida de la artista.

"La autobiografía de Britney fue un best seller rompedor, pionero, porque despertó la conciencia del público sobre cómo funcionan tanto la industria del entretenimiento por dentro como las tutelas [impuestas por la justicia]", ha explicado la fuente.

"[Britney] Ya está en conversaciones avanzadas para convertir el libro en una película que llegue a las salas, así como se ha informado a sus compositores que algunas de sus canciones van a ser utilizadas una vez que se dé luz verde", ha añadido, si bien también existe la posibilidad de que el proyecto precise de más metraje que el común de una película.

"De ser necesario, el proyecto también podría convertirse en una miniserie al estilo de lo que se hizo en Genius: Aretha [con Aretha Franklin]", ha agregado el informante, así como que la película ahondaría en el viaje personal de Britney más que en su carrera musical.

"Si se está contactando a escritoras para convertir el libro en un guion es porque únicamente una mujer puede entender ciertos matices que conllevaron que el papel de Britney dentro de su familia junto a su posición en la cultura pop derivasen en algo tan difícil de soportar", ha añadido, antes de terminar con un mensaje esperanzador para la artista: "Como en el próximo capítulo de su vida va a tratar de recuperarse mental, física y espiritualmente, está lista para contarlo todo".