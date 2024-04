Britney Spears reflexiona sobre su matrimonio con Sam Asghari publicando un vídeo casero de ambos

Aunque apenas estuvieron casados algo más un año, Britney Spears y Sam Asghari estuvieron saliendo juntos durante siete años, en los que el entrenador personal de origen iraní fue uno de sus mayores apoyos durante el largo proceso judicial para acabar con su tutela paterna. Ahora, la Princesa del Pop ha querido reflexionar, casi un año después de su divorcio, sobre su relación.

En una publicación en su Instagram, la cual ya ha borrado, la intérprete de éxitos como Toxic o Womanizer ha explicado cómo su etapa juntos no fue perfecta y que tuvo altibajos. Todo ello acompañado de un vídeo casero de ambos bailando, con Asghari haciendo que Spears girase sobre sí misma y levantándola en el aire antes de terminar en un beso.

"La vez que me levantó", ha comenzado escribiendo la cantante. "Es extraño, porque siempre hay altibajos en las relaciones con amigos, familia y tus seres queridos. Mirar atrás a veces es muy difícil a veces, pero, siendo sincera, es crucial", ha añadido.

"La verdad es que soy demasiado sensible en la mayoría de estas situaciones. ¡Y si en ocasiones hablo de mi pasado es porque quiero protegerme de los mismos errores de aquel entonces! Y lo que suelo hacer cuando estoy pasando por tantas cosas es callarme", ha añadido, antes de matizar que esto hace que pierda "la capacidad para saber" cómo se siente.

Britney ha señalado que a veces se siente "horrorizada" de "sentir cualquier cosa" por ser una mujer tan delicada, por lo que "ser tonta", aunque sea "lo peor" puede ser "lo más seguro". Al mismo tiempo, ha continuado, es de lo que siempre se han "aprovechado" los demás.

Para la cantante de 42 años, todo era "mucho más fácil" cuando era más joven, ya que sentía que "podía confiar más" en la gente de su alrededor porque no había "experimentado la crueldad del mundo". "Extraño ser alguien vulnerable y abierta. Si me conocierais, sabríais cómo amo", ha declarado.

"Doy tanto amor que es hasta vergonzoso, pero te amaré para siempre. Es un trato que quiero intentar mantener, pero no todo es color de rosa. Alguien a quien amé de verdad me solía decir que no hay nada como mirarse a la cara a una misma", ha continuado.

"Lo que espero al compartir esto es que, al recordarlo, puedo intentar comprender por qué nunca me he sentido lo suficientemente bien, pero que no es malo querer conocerse a una misma", ha finalizado Britney, antes de todos tenemos un ojo espiritual que conoce quiénes somos y por lo que hemos pasado.