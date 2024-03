Britney Spears, desnuda en la playa, preocupa por su última publicación: "Así veis que las fotos son reales"

Britney Spears se ha convertido en el foco de todas las miradas por el uso que hace de sus redes sociales. La artista, asidua a compartir imágenes mostrando su lado más sensual, esta vez ha publicado una completamente desnuda que, una vez más, ha preocupado a sus seguidores.

Desde que la cantante consigue liberarse del yugo impuesto por su familia, la que fuera todo un icono de los 90 y autora de himnos como Toxic vive sin ponerse límites.

Prueba de ello es esta última publicación en la que aparece completamente desnuda en la playa. La artista, que tiene desactivados los comentarios desde hace semanas, ha compartido esta imagen hasta en tres ocasiones, eso sí, con diferentes filtros acompañada de una flor por descripción.

También una cuarta, esta vez en movimiento, seguramente, como ella misma escribe, para acallar las críticas que ha recibido por un supuesto fraude con estas tes imágenes anteriores, ya que algunos llegaron a dudar de ellas. "Así veis que las fotos son reales... ¡¡¡El vídeo está un poco borroso 🌷🌸🌷!!!".

No es la primera vez que se fotografía desnuda. Tampoco ligera de ropa. Con una de sus últimas publicaciones, en la que salía haciendo un baile con cuchillos, se hizo viral. "¡Empecé a jugar en la cocina con cuchillos hoy! ¡No te preocupes, no son cuchillos de verdad! ¡Halloween es pronto!", decía Britney en el texto que acompañaba al vídeo.

Movimientos mecánicos, muchos giros sobre sí misma, choque de metales, meneos de cadera... y los tres pequeños perros yorkshire de la cantante de Oops!...I Did It Again mirando la escena sin saber muy bien qué hacer, es lo que puede verse en las imágenes.

Inmediatamente, fans, detractores y bromistas comenzaron a hablar del tema en las redes sociales, a hacer sus propias versiones del baile o a sacarle parecidos razonables en forma de memes.