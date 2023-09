Se hace viral el baile con cuchillos de Britney Spears y las redes se llenan de memes

La cantante Britney Spears ha encontrado en el baile una de sus actividades favoritas y muy a menudo publica en su Instagram vídeos danzando en todo tipo de estilos, desde el urbano al pole dance, siempre en el salón de su casa y desde la misma perspectiva.

Pero si alguna de sus coreografías se ha hecho viral ha sido una que ha realizado ahora, en la que, con un top y una braguita de biquini, baila descalza con dos grandes cuchillos en las manos.

"¡Empecé a jugar en la cocina con cuchillos hoy! ¡No te preocupes, no son cuchillos de verdad! ¡Halloween es pronto!", decía Britney en el texto que acompañaba al vídeo.

Movimientos mecánicos, muchos giros sobre sí misma, choque de metales, meneos de cadera... y los tres pequeños perros yorkshire de la cantante de Oops!...I Did It Again mirando la escena sin saber muy bien que hacer, es lo que puede verse en las imágenes.

Inmediatamente, fans, detractores y bromistas han comenzado a hablar del tema en las redes sociales, a hacer sus propias versiones del baile o a sacarle parecidos razonables en forma de memes. Repasamos algunos de ellos.