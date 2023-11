Britney Spears publica un desnudo integral en su perfil de Instagram: "Soy solo yo"

Britney Spears está más feliz que nunca. Desde que la cantante consigue liberarse del yugo impuesto por su familia, la que fuera todo un icono de los 90 vive sin ponerse límites. Y prueba de ello es su cuenta de Instagram.

Spears se ha convertido en el foco de las miradas por el uso que hace de sus redes sociales. Y es que, la intérprete de himnos como Toxic es asidua a compartir imágenes mostrando su lado más sensual. Prueba de ello ha sido su última publicación, en la que aparece completamente desnuda.

En una estudiada pose con la que juega con la perspectiva, se puede ver a la también actriz sobre en la playa. Mirando a la cámara con una gran sonrisa ha escrito junto a la fotografía: "Soy solo yo". La publicación ha ganado ya más de 536.000 'me gustas' y ningún comentario.

El motivo de la falta de mensajes no es pura casualidad. Y es que debido a las críticas y los insultos que recibía en todas sus imágenes y videos, Britney decidió que lo más sensato era restringir este tipo de interacciones.

Sin embargo, no por ello la gente ha dejado de opinar a cerca del contenido de la cantante. En otras redes sociales, como es el caso de X, conocida anteriormente como Twitter, no son pocos los usuarios que preguntan por la salud mental de la intérprete. Aunque sus seguidores no dudan en defenderla y aplaudir que pueda hacer lo que a ella realmente le gusta sin importar qué piensen los demás.