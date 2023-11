Se hace viral en TikTok un vídeo de 2017 en el que Britney Spears mostraba su gran voz

Britney Spears es conocida por muchas cosas, algunas de ellas provenientes de numerosas polémicas, pero también por su increíble voz. La cantante de Baby one more time ha demostrado que pocas personas pueden llegar a notas musicales a las que sus cuerdas vocales sí alcanzan.

La princesa del pop siempre ha apostado por este género, aunque su abanico de registros es mucho más amplio. En este sentido, a la estadounidense también se le da bien la música country o el folk.

En un vídeo de 2017 que se ha hecho viral ahora en Tiktok, se puede ver cómo la compositora empieza a hablar con el público diciendo que le parece "ilegal" subirse al escenario sin su música.

Así empezó un pequeño discurso en pleno concierto en el que no dudó criticar a la prensa por cómo le habían tratado durante años. "Es una locura porque en un momento te pueden destrozar y es realmente horrible y al siguiente minuto, estás en la cima del mundo", comentaba.

El momento cumbre del espectáculo llegó cuando Britney empezó a cantar Something to talk about de Bonnie Raitt. Fue entonces cuando los asistentes, así como las personas que han visto el vídeo, aseguraron que no parecía que estuviera cantando ella.

El vídeo ha causado tanto impacto entre sus seguidores que ya acumula más de 16 millones de visitas. "Suena exactamente igual. Es su verdadera voz", aseguraban los mismos emocionados. Entre otros comentarios, también destacan los que afirman que "era una pena que no la hubiesen entrenado en ese registro" puesto que se notaba que "tenía un gran potencial" en este.

Asimismo, muchos de los comentarios también indicaban que debería hacer lo mismo que Taylor Swift y empezar a cantar con su "verdadera voz". Otros sugirieron que incluso debería grabar de nuevo sus grandes temas o grabar un álbum con este nuevo registro vocal.

No obstante, la cantante ahora mismo está centrada en otros proyectos y cuestiones relativos a su vida y, para desgracia de muchos, no está pensando en su carrera musical por el momento.