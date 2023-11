Travis Kelce se sincera sobre su relación con Taylor Swift

Travis Kelce ha hablado por primera vez de lo que significa para él salir con Taylor Swift. Apenas unos meses después de que comenzaran las especulaciones y pocos más desde que confirmaran su relación, el ala cerrada de los Kansas City Chiefs ha concedido una larga entrevista al periódico Wall Street Journal en la que se ha sincerado sobre su amor por la cantante.

Aunque se considera un hombre "de pocas palabras", lo cierto es que la estrella de la NFL no ha evitado ninguna pregunta. "Jamás he salido con nadie que tuviese ese tipo de aura", ha explicado Kelce, añadiendo que a veces no sabes "cómo lidiar" con la inmensa fama que ha conseguido la artista.

"Pero, al mismo tiempo, no voy a salir corriendo por nada de eso...", ha afirmado, así como que le ha sorprendido "el escrutinio que ella recibe" y "cuánto se la mira con lupa". "[Tiene] Todos los días paparazzis en las inmediaciones de su casa, de cada restaurante al que va o después de cada vuelo que coge, pero ella se baja y simplemente sigue viviendo disfrutando de la vida", ha insistido.

En esos casos, Kelce reza para no ser él "quien actúe de forma extraña" ante los medios. "Estar cerca de ella y ver lo inteligente que es... Es que es jodidamente alucinante. Estoy aprendiendo de ella todos los días", ha añadido, refiriéndose a ella además como una mujer "muy divertida" y "una genia".

Además, también abordó otros campos más peliagudos como la perspectiva que ambos tienen de la pareja en temas como la familia y el trabajo.

"Todo el mundo sabe que soy un hombre de familia", ha dicho el deportista, que cree que Taylor es muy parecida a él porque "su equipo es su familia". "Su familia trabaja muchísimo dentro de la gira, en el marketing o estando allí para ella, así que creo que [Taylor] también tiene muchos de estos valores que tanto me gustan", ha agregado.

Además, ha dado a conocer que no la conoció tal y como dijeron los medios, acercándose a ella tras su concierto en Kansas City, sino que tenía a alguien dentro de su equipo trabajando en su causa. "No sé si quiero hablar de todo esto", ha insistido Kelce, si bien ha detallado algo más cómo fue aquel primer intento fallido de conocer a Taylor en julio.

"Es obvio que había personas que ella conocía y que me conocían a mí que le iban diciendo: '¡Oye! ¿Tú sabías que él iba a venir?'. Vamos, que tenía a alguien jugando a ser Cupido", continuó. En cuanto a su primer encuentro, Kelce ha asegurado que desde entonces tuvo esperanzas de empesar a salir con ella.

"Cuando quedamos en Nueva York ya llevábamos tiempo hablando, así que sabía que podríamos tener una buena cena y una buena conversación, y lo que sucedió a partir de ahí, ahí se queda", ha finalizado.