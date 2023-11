Britney Spears recuerda cuando una joven Taylor Swift fue a conocerla

Los fans de Taylor Swift han encontrado otra swiftie. Y una además muy importante, porque tiene algo de legado, de pasar el testigo. Y puede que incluso ocurriese de forma literal. Britney Spears ha rememorado, fotografías mediante, cuando una jovencísima Swift fue a visitarla a su camerino allá por el año 2000.

La Princesa del Pop ha recordado un momento que quizá entonces pasó más desapercibido, pero que con el tiempo se ha convertido en un instante singular en el mundo de la música. "Esto es de hace mucho tiempo, pero creo que es genial", ha comenzado explicando laautora de éxitos como Toxic o Womanizer.

"Durante mi gira Oops, llamaron a mi puerta", ha narrado Britney, añadiendo que era un "buen amigo de aquel tiempo" el asistente de su mánager, que "estaba tratando de convertirse él mismo en mánager". "Me dijo: 'Tengo una chica llamada Taylor que quiere entrar y cantar para ti'", ha añadido.

"Yo estaba como '¡Por supuesto!' y entonces entró y cantó una hermosa canción con su guitarra. Me quedé diciendo: '¡Guau, esta chica es increíble!'", ha continuado Spears, que acto seguido se tomó una foto con la joven, que entonces tendría unos 11 años, y que luego "se convirtió en la cantante de pop más icónica de nuestra generación".

"Es genial que ahora toque en estadios y hasta prefiero los videos de sus conciertos a una película cualquier día. ¡Es maravillosa! La chica de mis sueños", ha alabado la artista a Taylor Swift. Eso sí, acto seguido ha aprovechado el post para mandarle un recado a su madre, Lynne Spears.

"PD: Mamá, te quiero mucho, pero había tres muñecas en los armarios cuando llegué a casa hace 2 años. Un poco extraño que las quitases de ahí y luego las volvieras a meter de una forma tan desordenada. No, ya no las quiero. Guárdalo todo. Siendo honesta, de veras honesta, ya no me importa", ha finalizado.

Los encuentros entre ambas se volverían a repetir, ya que la imagen a la que alude Britney no aparece en su publicación, dado que la aquella gira de la que habla acabó en enero de 2001 y ella misma fecha las fotografías en los años 2003 y 2008, esta última cuando Taylor, que aún no ha contestado a la muestra de cariño de Spears, estaba comenzando a descollar.