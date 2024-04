Un pueblo de Castellón lucha por no perder su única tienda: ofrecen el local gratis

Una tienda multiservicios puede ser un establecimiento crucial para los que viven en poblaciones donde la población es mayoritariamente de mediana edad y encuentran difícil trasladarse hasta otras ciudades para poder comprar todo lo que necesitan. Por ello, que el único establecimiento de este tipo se mantenga en funcionamiento, se convierte en algo indispensable.

Este es el caso de Cirat, un pueblo en el interior de Castellón en el que tan solo viven 223 personas, según datos del INE de 2023. Allí, la única tienda de que la disponen está a punto de echar el cierre. Desde el ayuntamiento ofrecen un local gratuito para su explotación como tienda multiservicios.

Manoli, la dueña del comercio, se jubila tras 40 años tras el mostrador y aunque no se arrepiente de haber dedicado su vida a la tienda, cree que es el momento de buscar un sustituto. Será el 6 de mayo cuando se produzca el cierre oficial.

Los vecinos, la mayoría de avanzada edad, ven complicado trasladarse hasta otras localidades para poder comprar, además, de que consideran que siempre esta bien tener una tienda abierta por si se necesita hacer una compra de última hora. "Habría que ir a Onda o Montanejos y en el pueblo hay muchas personas mayores que no pueden desplazarse", explica el alcalde de Cirat, Pascual Salines, a El Periódico Mediterráneo.

Desde el Ayuntamiento han querido poner solución ante esta situación. "Queremos dar las máximas facilidades para que alguien dé el paso, un servicio que no se puede perder", explica Salines, quien añade que si, finalmente, no se interesa nadie, "el Ayuntamiento buscará la fórmula para mantener el servicio; es esencial tanto para los vecinos como para el turismo". "Tengo claro que no se va a cerrar", ha concluido el alcalde.