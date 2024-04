La familia del joven asesinado en Burgos clama justicia y que no se siembre el odio entre provincias

La familia de Sergio Delgado Franco, el joven vallisoletano asesinado en Burgos el pasado 24 de febrero cuando celebraba una despedida de soltero en una zona de copas, ha pedido justicia y que no continúe en expansión, ni en España ni en Castilla y León, "el odio por origen o entre provincias".

"El mejor homenaje que podemos hacerle es reflexionar porque no puede ser que el odio por origen o entre provincias se expanda por este país y esta comunidad autónoma", ha explicado este domingo a los periodistas Ángel Tamayo, amigo de la víctima y portavoz de la familia durante la una concentración celebrada en Valladolid.

"No debemos dejar que el odio lo pague gente inocente. Somos personas, no podemos dejar que se vaya sembrando. No queremos que cosas así ocurran nunca más", ha apuntado antes de recordar en esta línea los cánticos "contra Pucela" y la quema de un castillo de cartón, el pasado 23 de abril en León, durante Día de la Comunidad.

Ángel Tamayo ha calificado como "muy correcta" la actuación tanto de los abogados como de la Policía desde el día en que se cometió el crimen, el 24 de febrero en la Plaza de la Flora de la capital burgalesa, donde un joven se acercó a Sergio y le propinó un brutal puñetazo en medio del rostro, que le causó la muerte, después de preguntarle "¿Eres de Pucela?".

Cerca de medio millar de personas se han reunido en la Plaza Mayor de Valladolid para recordar a Sergio, diseñador gráfico, que recibió un puñetazo mortal por parte de un joven de 26 años cuya presunta vinculación a grupos de ultraizquierda y de aficionados radicales del Burgos CF investiga la Policía.

Los padres de Sergio, su hermana y su abuela, además de numerosos amigos han presidido en la Plaza Mayor de Valladolid una concentración de recuerdo y homenaje, pero también para pedir justicia por un asesinato que la familia enmarca en un contexto de odio, así como para advertir de su proliferación.

Familia de Sergio Delgado en la concentración en su recuerdo en Valladolid. EFE

Justicia

"No puedo evitar perderte y que nuestra familia se rompa en mil pedazos, pero sí luchar ahora y siempre para clamar justicia y que el culpable pague con el mayor peso de la ley. Exijo justicia para que este violento y despiadado acto no quede impune y que el odio no se extienda", ha dicho Carla Delgado Franco, hermana de Sergio, durante unas palabras dirigidas a la gente al final de un minuto de silencio.

"¡Ayudadnos a que no caiga en el olvido!", ha conminado ante la gente congregada, entre ellos el alcalde de Valladolid, Jesús Julo Carnero, y los concejales Blanca Jiménez (Turismo) y de Movilidad (Alberto Gutiérrez).

Uno de los amigos de Sergio también ha leído unas palabras dirigidas a él: "No era tu hora. Era tu mejor momento personal y profesional", ha apuntado en referencia a la condición de diseñador gráfico de Sergio, colaborador del Mutua Tenis Open de Madrid que este pasado sábado, al término del partido entre Rafa Nadal y Álex de Miñaur, recibió un pequeño y sentido homenaje.

Media hora ha durado este homenaje en Valladolid, dos meses después de la muerte de Sergio Delgado, donde han sonado algunas de sus canciones predilectas, entre ellas Pyro, de la banda estadounidense Kings of Leon, y The claim, de Miley Cirus. La concentración, que ha tenido una réplica a la misma hora en la Plaza Mayor de Burgos, ha concluido con la canción Héroes del sábado, uno de los temas más populares del grupo burgalés La M.O.D.A.