Dulceida y Madame de Rosa, sobre las palabras de Laura Matamoros contra ellas en 'Supervivientes': "Mentirosa y desagradecida"

Durante su paso por Supervivientes, Laura Matamoros ha hablado abiertamente de diferentes temas de actualidad que le conciernan. Una de las conversaciones que tuvo con sus compañeros fue sobre los Premios Ídolo, donde la concursante cargó contra Dulceida, su organizadora, y Madame de Rosa, una de sus últimas premiadas.

Aparentemente, las tres tenían una buena relación, tal y como dejaban ver en sus redes sociales. Hacían planes juntas y acudían a diferentes eventos junto a otras influencers. Sin embargo, las tornas habrían cambiado, ya que la hija de Kiko Matamoros aseguró que no estaba invitada a la última edición de los premios organizados por la catalana.

"Sé que fueron los Ídolo el día 14 de marzo, pero no estaba invitada. Yo soy una ídola también. El año pasado hubo una que ganó que me sentó como el culo, pero no porque ganase sino por el discurso que dijo. Y mira que me llevaba bien con ella", explicaba, visiblemente molesta, dejando claro que la ganadora de la que habla se trataba de Madame de Rosa.

Ante estas palabras, tanto Dulceida como Madame de Rosa se han pronunciado al respecto. Lo han hecho en un evento donde Susana Molina, ganadora de Gran Hermano 14, era la protagonista debido a la presentación de una aplicación que ha creado para conectar a influencers con marcas para publicitarse.

"Me apetecía que me preguntarais porque nos quedamos en shock cuando dijo que no había sido invitada porque justamente fue de las primeras en estarlo", declaró Dulceida ante los medios, cuyas declaraciones han sido publicadas por la revista Vanitatis.

La creadora de contenido ha asegurado que existen mensajes de su equipo en los que se puede leer esta confirmación, pero que ella no es la que se encarga de invitar a la gente: "Yo no me encargo de eso ni decido a quién se invita y a quién no. No hago las invitaciones, tenemos a un equipo para eso y para mí esto son tonterías".

"Ella no ha empezado de cero"

Por su parte, Madame de Rosa también ha querido opinar sobre el tema y ha declarado que el discurso de Laura es "ridículo". "Dice que era una persona que me quería y si hay algo que yo haya dicho, que no se lo he dicho a ella y que le molesta, me lo tendría que haber dicho a la cara y no esperar un año y medio para estar en un programa de televisión y mandarme un mensaje por la tele", ha dicho en referencia a las palabras de la superviviente.

Sobre las duras palabras de Laura Matamoros acerca de las declaraciones de la diseñadora, en las que dijo que merecía el premio porque no era "ni hermana, ni hija de", con las que la superviviente se sintió "atacada", la que fuera enfermera ha respondido: "Es un discurso que habla de mí, del mérito que yo tengo por haber empezado de cero. Ella no ha empezado de cero", ha afirmado Madame de Rosa tajantemente. "Que tú niegues que no tienes ese bonus extra es de ser una desagradecida con tu padre porque no es consciente del regalo que le ha hecho", se ha dirigido directamente a Laura.

Asimismo, la creadora de contenido ha considerado que la hija de Kiko Matamoros tiene "un discurso de niña consentida" y que es "muy mentirosa", en referencia a la invitación a los Premios Ídolo. "Es una mentirosa, una niña consentida y una desagradecida. No sé qué haré cuando la vea, pero supongo que algo me saldrá porque antes teníamos una buena relación y con sus declaraciones me ha explotado la cabeza", ha sentenciado.