Las piscinas de los campings catalanes estarán en "pleno funcionamiento" este verano: "Traeremos el agua de dónde sea"

Las piscinas de los campings catalanes estarán "en pleno funcionamiento" este verano pese al episodio de sequía que atraviesa Cataluña, según ha indicado a los medios el presidente de la Federación Catalana de Cámpings, Miquel Gotanegra.

Durante la celebración del I Congreso de Cámpines de Cataluña, Gotanegra ha asegurado que traerán el agua "de donde y como haga falta". El sector ha optado por llevar a cabo "todas las estrategias posibles" para recoger agua de cuencas no afectadas por la sequía o instalar sistemas de recirculación.

Asimismo, ha apuntado que hay destinos turísticos como Canarias o Baleares que hace tiempo que trabajan con plantas desaladoras y, ha lamentado, que aquí se haya tenido que "llegar al extremo".

Los campings reducen un 60% el consumo de agua

Gotanegra ha insistido en que los campings llevan años mejorando la eficiencia y ha puesto en valor que desde 2004 el consumo de agua se ha reducido un 60%.

La Federación Catalana de Campings ha defendido que están explorando todo tipo de técnicas de riego, recirculación y limpieza de filtros de las piscinas. "Ahora empezamos a trabajar con circuitos cerrados de filtros, antes para limpiar un filtro clásico gastábamos entre 2 o 3 metros cúbicos de agua y ahora con el nuevo sistema podemos gastar 50 litros", ha ejemplificado.

En esta línea, ha explicado que en el 2000 había establecimientos que gastaban 400 litros por persona y día, mientras ahora lo han reducido hasta los 130 litros. "Se nos presiona mucho, pero llega un momento en que el esfuerzo no se puede llevar más al límite", ha asegurado Gotanegra, quien ha defendido que los campings han hecho un esfuerzo "espectacular".

Según el presidente patronal, la piscina solo es responsable de un 2% del consumo total del camping y el relleno diario que necesita –para compensar la evaporación o pérdidas– es de menos del 1%. El empresario ha defendido que el sector ha impulsado medidas para ser más eficientes en toda la instalación. Uno de los elementos que más ha contribuido al ahorro de agua es el reaprovechamiento del agua de las duchas y lavamanos para hacer funcionar los inodoros. "Estamos aplicando sistemas de reducción importantísimos", ha reiterado.

Con todo, ha resaltado que las instalaciones turísticas estarán "100% operativas y las piscinas funcionando". Pero, sin embargo, no ha aclarado si los campings harán de refugios climáticos y ha apuntado que "aunque se habla mucho de ello no está definido y no sabemos cómo ni de qué manera" se concretará la normativa. En este sentido, ha afirmado que "lo más importante" es que sean autosuficientes para poder mantener las piscinas una vez llenas.

Criticas a las medidas "a último minuto" del Govern

Por otro lado, el presidente de la Federación Catalana de Cámpings ha hecho un llamamiento a las administraciones a planificar medidas para combatir la sequía "antes de llegar a los extremos" y reprochó al Govern que haya optado por decisiones de "último minuto". En este sentido, ha criticado que se haya anunciado ahora la llegada de 12 desaladoras a la cuenca de la Muga y ha lamentado que "se hable de forma muy genérica" de la situación en Cataluña cuando el escenario más extremo "solo afecta una parte muy concreta" del territorio.