Empieza el juicio entre Elena Tablada y su exmarido, Javier Ungría, con la ausencia de este, concursante en 'Supervivientes'

Elena Tablada ha llegado a los juzgados de la localidad madrileña de Alcobendas en la mañana del día 25 de abril, donde debe dirimirse el litigio que mantiene con su exmarido, Javier Ungría, por la custodia y manutención de su única hija, Camila, de 4 años.

La vista, que ha sufrido varios aplazamientos, no ha contado con Javier Ungría, que desde hace mes y medio, se encuentra en Honduras concursando en Supervivientes. Estaba previsto que Ungría se conectara por medio de una videollamada desde Honduras.

"Ha ido todo bien, bien", comentó Elena a la salida de los juzgados, tras dos horas en el interior del juzgado.

Javier Ungría, en 'Supervivientes'. MEDIASET

A la pregunta de los reporteros de si está resuelto su divorcio respondió: "¡Ojalá!". Elena dice de su exmarido: "Le he visto muy morenito", por lo que se deduce que ha podido escucharle a través de la pantalla.

Look ha publicado que en la noche del miércoles 24, Elena declaró durante una gala: "De este año espero muchas cosas buenas, que el universo me regale muchas cosas buenas", Y admite que con Javier "no hay relación; pero la relación como padres tiene que ser cordial. Él es muy listo y sabe estar".

Elena contó que no sabía de la participación de Ungría en Supervivientes hasta que comenzó el reality. Unos días antes de su viaje a Honduras, estuvieron juntos "para intentar llegar a un acuerdo", pero él no le hizo mención alguna al reality. "Me dijo que tenía hasta el viernes para llegar a un acuerdo. Ahora entiendo por qué tenía tanta prisa. Lo tenía todo muy planeado", explicó Tablada, que acaba de participar en Bailando con las estrellas también de Telecinco.