Sumar se limita a mostrar su "apoyo" al parón de Sánchez para definir su futuro: "La derecha no puede salirse con la suya"

"Apoyo" y "respeto" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "en un momento difícil". Esa fue la única reacción que mostró este miércoles Sumar dos horas después de que Sánchez hiciera pública una carta en la que anunció que se tomará hasta el lunes para "reflexionar" si debe "continuar al frente del Gobierno o renunciar a este alto honor" por el acoso que, asegura, supone la apertura de una causa judicial para investigar las actividades de su mujer, Begoña Gómez, por la denuncia de la asociación ultraderechista Manos Limpias.

En un escuetísimo tuit, la líder de Sumar, Yolanda Díaz afirmó que "la ofensiva de la derecha no puede salirse con la suya". "Hay que defender la democracia, el bloque progresista y la legitimidad del Gobierno de coalición que tanto ha mejorado la vida de la gente", señaló igualmente Díaz. Sumar rechazó ofrecer ninguna otra declaración, ni pública ni privada.

Mucho más expresiva fue la líder de Podemos, Ione Belarra, que por la misma vía mostró su "solidaridad y empatía con el presidente Sánchez". "En Podemos sabemos bien qué significa el lawfare y la persecución mediática", señaló igualmente Belarra, que sin embargo también deslizó una crítica al PSOE al señalar que "teníamos que haberles parado los pies cuando acosaron al vicepresidente y a una ministra del Gobierno en su propia casa", en referencia a Pablo Iglesias e Irene Montero.

"Aún así, nosotras pensamos que siempre es el momento de defender la democracia, a pesar del alto precio que supone. O la democracia se impone o ganan los reaccionarios. La democratización del poder judicial y de los medios de comunicación es una urgencia democrática", remató la secretaria general de Podemos.

La propia Montero, exministra de Igualdad y candidata morada a las elecciones europeas, también quiso expresar su "cariño" a Sánchez. "Sabemos bien por lo que están pasando y que es importante no estar solo", afirmó Montero, que insistió en que "la tarea es urgente: no mirar para otro lado, no dejarles hacer por intereses partidistas, parar democráticamente a los reaccionarios". "Si no seguirán mandado sin presentarse a las elecciones y destruyendo la democracia", alertó.

En la misma línea se pronunció el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, con un solemne "antes rotos que doblegados". "Quienes acosaron durante meses a Irene Montero frente a sus hijos, quienes mataron políticamente a Mónica Oltra con una mentira y quienes te convencieron de que quizá estaba bien meter a la gente en la cárcel por un referéndum ahora van a por un PSOE que muchas veces miró hacia otro lado cuando pasaba", pero "hoy solo cabe apoyar y aguantar", señaló.

Por su parte, fuentes de EH Bildu confesaron su "sorpresa" ante el anuncio del presidente Sánchez. "Esperamos a lo que decida y anuncie el lunes, poco más podemos adelantar ahora mismo", señalaron estas fuentes, que afirmaron que "no podemos adelantar acontecimientos ni alimentar hipótesis".