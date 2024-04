Ministros y dirigentes del PSOE salen en tromba a defender a Sánchez tras amagar con su dimisión

Todos los ministros del Ejecutivo y dirigentes socialistas han salido en tromba este miércoles para apoyar la decisión del presidente, Pedro Sánchez, de tomarse unos días de "reflexión" para saber si seguirá al frente del Gobierno. Minutos después del anuncio público y a través de la red social X, varios ministros han salido a una para respaldar su decisión, muchos de ellos replicando la frase "no todo vale" y pidiéndole que no abandone el Ejecutivo.

"No todo vale en política. Tenemos un presidente de primera. Ni él ni su familia merecen esto. Pero España tampoco. Un abrazo enorme, presidente", ha señalado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, cuya candidatura para las elecciones europeas se ha anunciado este mismo miércoles.

Otro ha sido el ministro de Agricultura, Luis Planas, que le ha expresado a Sánchez que es "un gran presidente" y que tanto su mujer, Begoña Gómez, como él son "grandes personas". "Un fuerte abrazo", ha publicado en la misma red social. Desde el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha cargado contra las "mentiras, difamación y ataques a la familia". "No todo vale. No se lo merece el presidente ni el país. Nadie. Ojalá otros también reflexionaran sobre si merece la pena seguir intoxicando y cayendo tan bajo para enfrentar a la ciudadanía española", ha plasmado.

"No es Pedro Sánchez ni su destrucción política y personal o la de su familia. O no sólo es eso. Es sobre todo el empeño de la derecha en invalidar un gobierno progresista y legítimo porque entienden que el poder les pertenece", ha lanzado la ministra portavoz, Pilar Alegría, añadiendo las etiquetas "Yo con Pedro" y "No todo vale".

Desde Sumar, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también ha mostrado su apoyo a Sánchez. "Todo el apoyo a la decisión del presidente del Gobierno en un momento difícil. La ofensiva de la derecha no puede salirse con la suya. Hay que defender la democracia, el bloque progresista y la legitimidad del Gobierno de coalición que tanto ha mejorado la vida de la gente", ha publicado.

Desde el PSOE, su portavoz parlamentario, Patxi López, ha afirmado que "ahora más que nunca los socialistas" están con Sánchez. "Pedro Sánchez representa la dignidad y el coraje que se necesita frente a una derecha inmoral y dispuesta a todo. ¡Ánimo y fuerza, presidente! ¡No pasarán!", ha aseverado. La portavoz socialista, Esther Peña, también ha cargado contra la derecha, asegurando que las mentiras "duelen, pero nunca ganan", y añadiendo que ganará "una vez más" su determinación y "nobleza". Así como la presidenta del partido, Cristina Narbona, que también ha criticado a las "derechas más reaccionarias" por pretender acabar con Sánchez "sin el menor escrúpulo". "No lo conseguirán", ha fijado, añadiendo que España "necesita seguir avanzando bajo su liderazgo". El secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, ha apuntado a las líneas rojas que ha cruzado la derecha, también añadiendo que "no todo vale, ni en la vida, ni en la política".

Incluso la biógrafa del presidente, Irene Lozano, ha expresado su apoyo a través de las redes sociales, comparando el "acoso" sufrido con el de otros líderes como Antonio Cósta, Nichola Sturgeon y Jacinda Ardern. "El acoso a los líderes progresistas con mentiras en todo el mundo es infame. No te rindas, presidente", le ha pedido.