Denuncian "continuas agresiones" a los vigilantes del centro de acogida de menores de Melilla

El comité de empresa de Sureste Seguridad ha denunciado este martes que en las últimas semanas se están produciendo apedreamientos a las casetas de seguridad y a los vehículos de los vigilantes que realizan servicio en el Centro de Menores de La Purísima de Melilla. Así, se han denunciado importantes daños materiales en sus vehículos y pertenencias.

"El domingo rompieron las ventanas de dos de las casetas y la ventanilla de uno de los vehículos, pero ya anteriormente habían roto los cristales de otra de las casetas y una cámara de vigilancia", ha explicado un portavoz de la empresa.

Según los vigilantes del centro, gran parte de la responsabilidad "es de un mismo menor que tiene menos de 14 años y por ello es inimputable". Pese a ello, consideran que no se está haciendo todo lo necesario para impedir que ese menor campe a sus anchas por el recinto.

Este órgano, que representa a los trabajadores del centro, ha elaborado un informe a la empresa para exponerle las deficiencias tanto organizativas, como de medios materiales en materia de seguridad, que existen en el recinto.

El Comité de Empresa ha aseverado así que no entiende por qué hay menores "merodeando por el patio" a altas horas de la madrugada cuando deberían estar en sus módulos a cargo de un cuidador. También han cuestionado por qué no trabaja ningún miembro del equipo educativo ni las noches, ni las tardes, ni los fines de semana, y solo cuentan con un coordinador de guardia, pero que no pertenece al equipo educativo".

Equipar a los vigilantes

El órgano sindical ha añadido que lleva mucho tiempo solicitando que se retiren las piedras del patio central y que se equipe a los vigilantes con material anti disturbio, además de que se reponga la línea de teléfono fija y que se arreglen las numerosas cámaras estropeadas, "pero no ha habido ninguna respuesta a estas reivindicaciones", han lamentado.

Además, el Comité ha asegurado que ya se ha enviado una misiva tanto a la Consejería de Bienestar Social, como a la de Seguridad Ciudadana solicitando que los menores que tengan que reingresar en el centro "lo hagan desde el cuartel de la Policía Local y no en el recinto", ya que esa es una de las causas por las que, al parecer, "se enciende la chispa de los apedreamientos al acumular a muchos menores". Por último, han solicitado también que se arreglen otras muchas deficiencias del centro.