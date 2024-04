Adara Molinero borra sus fotos con Álex Ghita y hace saltar rumores de ruptura

A principios de año, Adara Molinero y su entrenador personal, Álex Ghita, confirmaron su relación. Pero la pareja parece no estar pasando por su mejor momento, algo que los seguidores de la pareja han deducido al ver que Molinero ha borrado las fotos con él.

No solo han desaparecido las imágenes de su perfil de Instagram, sino que la ganadora de GH VIP 7 ha dejado de seguir al preparador físico. Pero él no ha eliminado ninguna de las fotos que tenía con Adara Molinero y no ha dejado de seguirla en la red social.

Lo único que la hija de Elena Rodríguez publicó este fin de semana a través de sus stories fue una foto saliendo del gimnasio. Por su parte, Ghita pasó la mañana del sábado en su centro de entrenamiento y el domingo lo pasó con su hija.

El entrenador compartió varias imágenes junto a la pequeña ese mismo día, pero no recibieron el like de la exconcursante de Supervivientes. El último post que tiene con su pareja y que, al contrario que ella, él no ha borrado, son unas imágenes de su viaje a Lisboa hace menos de dos semanas.

Ninguno de los dos se ha pronunciado aún sobre la situación por la que están atravesando, que podría tratarse de una fuerte crisis o incluso de una ruptura. Aun así, los seguidores de Molinero han pedido respeto para la pareja ante el silencio que han decidido mantener en relación con su situación sentimental.