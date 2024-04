Un 'casting' clave para el 'juicio del siglo': quiénes son los 12 integrantes del jurado que decidirá el futuro de Donald Trump

Donald Trump afronta desde el pasado 15 de abril un juicio histórico. El expresidente de Estados Unidos, el primero que se sienta en el banquillo por un juicio penal, se enfrenta a 34 delitos relacionados con sobornos a personajes comprometidos, entre ellos la actriz porno Stormy Daniels, con la intención de proteger su campaña electoral de 2016, en la que se impuso sobre la candidata demócrata Hillary Clinton. Estos cargos podrían costarle hasta cuatro años de prisión, por lo que el proceso de selección de los integrantes del jurado popular, que pueden condenarle o absolverle, siempre que sea por unanimidad, ha sido de los mas exigentes realizados hasta la fecha.

Gracias a que el casting se ha alargado únicamente una semana, el juez Juan Merchan ha podido llevar a cabo sus planes de comenzar con los alegatos iniciales este 22 de abril. Sin embargo, no ha sido un camino fácil ya que los seleccionados debían vivir en Manhattan, un barrio ampliamente demócrata, por lo que la mitad de los 96 candidatos convocados para la primera tanda fueron excluidos automáticamente por dudas sobre su imparcialidad.

El futuro de Trump está ahora en manos de siete hombres y cinco mujeres. Entre ellos se encuentran profesionales de ventas, ingenieros, profesoras, varios abogados y distintos trabajadores en el ámbito de las finanzas. No obstante, aunque el juez ha pedido que se mantenga la máxima confidencialidad alrededor de la identidad de los seleccionados, diferenciados por letras y números, gracias a las declaraciones que hicieron ante el tribunal en sus entrevistas se han podido conocer rasgos de su personalidad, origen e ideología.

Un jefe de ventas, otros de finanzas y dos abogados

El primer miembro del jurado popular, que además será el presidente de este, tal y como informó Efe el pasado jueves, trabaja como profesional de ventas y es vecino del barrio de West Harlem. Durante su entrevista aseguró que le gustan las actividades al aire libre, leer prensa y ver la televisión, pero que no tiene ninguna opinión sobre Trump al no haber seguido sus casos.

El segundo seleccionado por el tribunal de Merchan trabaja en finanzas y reside en Hell’s Kitchen. Según recoge The New York Times, el empresario cree que Trump ha hecho cosas buenas por Estados Unidos, pero que siempre hay "una de cal y otra de arena". Otro jurado también trabaja en finanzas y en su tiempo libre disfruta de la pesca, del esquí y del yoga, pero no cuenta con ninguna opinión que suponga parcialidad.

Dos abogados también formarán parte de este jurado, uno de ellos confesó leer noticias solo en Google y no estar informado sobre los otros procesos penales en los que ha estado implicado el exmandatario. El otro jurista trabaja en Upper East Side y sí esta informado sobre los casos de Trump, pero no cuenta con una postura formada respecto al expresidente porque concuerda con algunas de sus iniciativas, pero no con otras.

Profesoras, ingenieros, un gerente y una sanitaria

La sexta elegida, profesora en Harlem, tampoco está informada sobre Trump, pero sí que ha asegurado que valora que el expresidente "siempre diga lo que piensa". Otra de las mujeres del jurado también trabaja en el ámbito educativo y afirmó que, cuando Trump estaba en el poder, se hablaba más que nunca de política en Estados Unidos.

El equipo también cuenta con dos ingenieros. Uno de ellos vive en el Upper West Side y respondió ante tribunal que no tiene absolutamente ninguna opinión sobre Trump. El otro es ingeniero en el ámbito tecnológico y sí que confesó tener algunos ideales que varían de los defendidos por el presidente.

La número 11 es gerente de producto y no le gusta "nada" cómo se comporta Trump en público, pero, como recogió Efe, bromeó en su declaración sobre que tampoco le gusta la actitud de muchos de sus compañeros de trabajo y, aun así, no trata de sabotearles. La última integrante del jurado titular trabaja en empresas sanitarias y cuenta con influencias religiosas, pero aseguró tener una imparcialidad total hacia el polémico exmandatario.

Otro aspecto que han resaltado los medios estadounidenses sobre los seleccionados definitivos es la variedad de nacionalidades y etnias que conforman el equipo y que el propio juez Merchan, de origen colombiano, representa. Los 12 son residentes regulados de Nueva York, pero entre ellos se encuentra un nacido en Puerto Rico, un irlandés, un hombre de origen asiático y una mujer afroamericana.

Un exigente y metódico proceso de selección

El proceso para elegir al jurado se preveía difícil, tal y como adelantó el juez Merchan en una comparecencia hace una semana, y así lo ha sido, aunque más rápido de lo planeado. Más de la mitad de los primeros 96 candidatos fueron excusados al admitir a mano alzada que no podrían ser imparciales en el proceso. Además, las partes también podían eliminar de forma totalmente libre a diez candidatos y dos suplentes, así que el equipo de Trump vetó a seis y la Fiscalía a otros seis. Tras esta criba, otros nueve fueron eliminados por incoherencias, compromisos personales o miedo a ser reconocidos.

Posteriormente, los 32 individuos que superaron la fase inicial se enfrentaron a un cuestionario preparado por el juez Merchan. Muchas preguntas eran sencillas y hacían referencia a las profesiones, pasatiempos y medios de comunicación consultados habitualmente por los entrevistados. Pero otras cuestiones sobre Trump eran más específicas y se enfocaban en si habían asistido a mítines del expresidente, el número de libros suyos o de sus asesores leídos o si le siguen en alguna red social.

Bautizado por la prensa estadounidense como El Juicio del Siglo, este proceso judicial se trata del primero con carácter penal que afronta un expresidente de Estados Unidos. Si es declarado culpable, Trump afrontaría hasta cuatro años de cárcel por cada delito, pero según medios estadounidenses, "no está claro" cuál será la sentencia final por la falta de precedentes en procesos judiciales de este tipo, e, incluso, algunos juristas del país sospechan que el juez podría imponerle únicamente medidas probatorias.