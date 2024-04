Sumar se felicita por su único escaño en el País Vasco: "Nuestra presencia es muy importante para lanzar nuestro proyecto"

Sumar considera que sus resultados en el País Vasco, donde obtuvo un solitario diputado en las elecciones del domingo, son lo suficientemente buenos como para servir de trampolín para construir su proyecto. Así lo planteó este lunes el portavoz de la coalición, Ernest Urtasun, que además hizo oídos sordos a las críticas lanzadas unos minutos antes por IU —que calificó el resultado de "malo", sin paliativos— y que insistió en que "es la primera vez" que Sumar se presentaba a las elecciones autonómicas vascas, pese a que IU (pata fundamental de la alianza y de donde procede el único diputado obtenido por Sumar) lleva concurriendo a los comicios desde 1986.

El resultado obtenido por Sumar el domingo permite a su líder, Yolanda Díaz, evitar una nueva debacle que hubiera puesto en entredicho el propio futuro de la coalición, aunque lo cierto es que el espacio de izquierda no nacionalista a la izquierda del PSOE pasa de los seis escaños obtenidos por Elkarrekin Podemos en 2020 a tan solo uno, el de Sumar. No obstante, Urtasun aseguró que su alianza ha cumplido "el objetivo" que se impuso, que era el de "estar en las instituciones". "Ayer no estábamos y hoy estamos dentro del Parlamento Vasco", sostuvo el portavoz, que aseguró que los resultados sirven como "base" para construir el proyecto de Díaz.

"Nosotros estamos convencidos de que esto marcará una tendencia ascendente de Sumar", aseguró además Urtasun. El primero de los hitos a los que se enfrenta la coalición para comprobar si esta tendencia es tal son las elecciones en Cataluña del 12 de mayo, donde no obstante quien se presenta es Catalunya en Comú, no la organización de Yolanda Díaz. El portavoz, no obstante, aseguró que el primero de sus objetivos "será lograr un gobierno de izquierdas en Cataluña", lo que permitiría a Sumar llegar en buena posición a las elecciones europeas de junio, "que van a ser fundamentales".

No hubo ningún atisbo de autocrítica en las palabras de Urtasun, que se limitó a asegurar que Sumar no se "conforma" con el magro resultado del País Vasco. "Vamos a ir a por mucho más, tenemos una base importante y a partir de ya nos ponemos a lanzar el proyecto de Sumar", prometió el portavoz, que insistió en que, con su coalición dentro del Parlamento Vasco y Elkarrekin Podemos habiéndose quedado sin representación, el de Díaz es ahora el proyecto "de referencia de los hombres y mujeres que quieren una izquierda confederal fuerte". "Y el avance de las políticas progresistas solo será posible con el lanzamiento de un proyecto de Sumar fuerte", afirmó.

IU levanta la voz de alarma

El análisis de Urtasun es radicalmente opuesto al que realizó unos minutos antes el secretario de Organización de IU, Ismael González, que calificó de "malo" el resultado logrado por Sumar en el País Vasco pese a que el único escaño obtenido es precisamente de un integrante de IU. "Nosotros tenemos una opinión desde hace bastante tiempo y la hemos expresado con claridad: hay que sumar al conjunto de organizaciones y personas [de izquierdas], y cuando se pierden por el camino, los procesos de división no ayudan a obtener buenos resultados", argumentó en este sentido González.

"El resultado para la izquierda transformadora no ha sido el mejor del mundo, se reduce la representación parlamentaria", señaló asimismo el secretario de Organización de IU. Y no fue la única crítica a Sumar, puesto que también aseguró que el proyecto de Díaz "no está consiguiendo ese espacio de aglutinación de todas las izquierdas ni de todas las personas". "Debemos tomar nota en este sentido y ser autocríticos", afirmó González, que exigió dejar de dar "espectáculos" internos.