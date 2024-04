Atención Primaria, falta de profesionales sanitarios, listas de espera o el proceso de estabilización de las plantillas serán algunos de los próximos retos que se deberá abordar la Comunidad de Madrid para mejorar el servicio madrileño. Muchos son los asuntos que la consejera de Sanidad, Fátima Matute, tiene por delante. La dirigente se ha propuesto reducir al 8% la temporalidad en las plantillas del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) para finales de 2024. También pretende retener y atraer a todos los profesionales médicos que sean posibles, para nutrir los equipos médicos, que en muchos casos sufren un déficit, especialmente en Medicina de Familia y Pediatría. Durante unos minutos ha abierto las puertas de su despacho para atender a 20minutos y explicar cuáles son sus proyectos.

Fátima Matute (Madrid, 1974) es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid. Desde 2003 comenzó su carrera como radióloga en el Hospital Clínico San Carlos. Durante 20 años se dedicó a la medicina. Tras las elecciones de mayo de 2023, se incorporó al Gobierno regional como consejera de Sanidad, uno de los perfiles técnicos que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, fichó para la legislatura que denominó como de gestión.

Desde que colgó la bata y pasó a la política, ¿han cambiado sus prioridades sobre la sanidad?Yo la bata no la he colgado todavía, la llevo en el corazón y sigo teniendo una relación cercana con mis compañeros. No tengo una percepción distinta de las cosas que veía que podíamos mejorar, pero sí tengo más herramientas para conseguirlo.

¿Cuáles son esas prioridades?Lo primero es estabilizar a nuestros profesionales. Para ello, trabajamos en no romper equipos. Además, las Ofertas de Empleo Público serán cada dos años. Otra parte es mejorar todos nuestros centros de salud y hospitales. Y, por último, aunque fundamental, poner al paciente en el centro y hablar de prevención más que de enfermedad.

¿Qué mejoras necesita la Atención Primaria (AP)?La falta de profesionales es uno de los mayores problemas. Necesitamos empezar ahora a formar más médicos, porque hasta dentro de cuatro o cinco años no los vamos a poder tener en el mercado. Aparte, tenemos medidas de choque con incentivos económicos que yo creo que hacen atractivo poder moverse a otro sitio. También los hacemos llamativos con otras medidas en cuanto a que el tiempo trabajado cuente el doble al presentarse a una oferta pública o incentivar la investigación y la docencia. Son medidas a corto, medio y largo plazo.



"No se puede consentir que queden médicos sin poder elegir plaza para formarse"

En Madrid todas las plazas MIR han quedado cubiertas en Medicina de Familia y Pediatría. ¿Cómo lo valora?Nosotros hemos hecho los deberes y seguiremos trabajando por mejorar la Atención Primaria. A la ministra ya le avisamos, hay que tomar medidas extraordinarias. Se deben eliminar las trabas de los numerus clausus porque lo que no se puede consentir es que se queden médicos sin poder elegir plaza para formarse.

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, durante una entrevista con 20minutos. Sergio García

Debido a la falta de médicos en AP. ¿Habría que repensar el modelo y primar la figura de otros profesionales?El papel de otros profesionales sanitarios es esencial, tanto de enfermería, matronas y auxiliares, dentro de sus competencias pueden tomar un papel muy relevante. Asimismo, vamos a potenciar esa continuidad asistencial, que aunque ya existe, que se vea más imbricada la relación que hay entre la medicina hospitalaria y la medicina de familia.



La última medida que aprobaron implicaba un plus de 500 euros para los médicos que fueran a centros de difícil cobertura. Los enfermeros lo vieron como un agravio comparativo porque a ellos no se les ofrece ningún incentivo económico. ¿A qué se debe esta diferenciación entre unos y otros?Desde luego yo no soy sospechosa de no tener en mi corazón a todos los profesionales sanitarios, cada uno somos muy necesarios. Ese incentivo se debe porque lo que necesitamos es dotar de médicos, en este caso no necesitábamos dotar de enfermeras esos centros, lo cual no quiere decir que no sean valiosas, que son valiosísimas.

¿Cómo afectará este modelo al paciente?Estamos trabajando en este cambio de paradigma. A la gestión por procesos y a la continuidad en la asistencia siguiendo al paciente, no que el paciente siga al médico, sino que el sistema sanitario siga al paciente y aparte llevarle también esa salud a su casa. Ese es el modelo al que vamos y nosotros vamos a acelerarlo para que sea eficiente y también va a paliar un poco el déficit de profesionales.

"Enfermeras, matronas y auxiliares pueden tomar un papel muy relevante en Atención Primaria"

La presidenta anunció una derivación directa del médico de familia al especialista. ¿Cómo se está implementando?Ya hay programas pilotos en los que se está derivando directamente al médico especialista. Pero, además, se aumenta la cartera de servicios de pruebas que puede pedir el médico de familia para que el paciente vaya en alta resolución con todo hecho al especialista. De la misma forma, desde el centro de salud se podrán hacer diagnósticos. Esto implica darle más autonomía al médico de familia, que pueda pedir más pruebas y no tenga que llevarle al especialista. Eso lo vamos a extender a todos los centros.

Plantean empezar a construir 19 centros de salud este año. ¿Habrá personal?Cuando se vayan terminando de construir esos centros, que no es inmediato, vamos a poder tener a esos extracomunitarios homologados y a los nuevos residentes. Tuvimos una jornada monográfica con todos los residentes de medicina familiar y pediatría que vinieron a escuchar de primera mano lo que les ofrecíamos. Yo no quiero robarle profesionales a otras comunidades, pero también pueden venir y ver si lo que ofrecemos es atractivo. Con esto esperamos dotar los centros de salud.



Sobre las listas de espera. ¿Cómo se puede reducir el tiempo para ver al especialista o hacerse una prueba?Pues primero, que en una sola visita al médico te hagan o dejen pedidas todas las pruebas, eso hace que se agilicen el resto de procesos. Para ello, estamos probando algoritmos de inteligencia artificial. También trabajamos para que te cojan el teléfono en el centro sanitario y que no lo tengan descolgado. Para eso ya están en marcha sistemas telefónicos de cita automatizados.

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, durante una entrevista con 20minutos. Sergio García

En salud mental, ¿en qué línea trabajan?Eso es una de las cosas que más me preocupa. En los centros de salud hay 21 unidades, vamos a aumentarlas hasta 30 y estamos intentando incrementar esos psicólogos clínicos, tiene que haber uno por cada hospital. También trabajamos para que los psicólogos que no son clínicos puedan trabajar en nuestro sistema sin que sustituyan a los psicólogos clínicos

En septiembre anunciaron la aplicación Madrid te Cuida, para acabar con el doctor Google, ¿cuándo verá la luz?Pues yo creo que está ya, la página está ya y ya hemos hecho pruebas. El chatbot, el asistente virtual, que va a tener, va a estar muy bien, yo lo he probado y es muy gracioso. Le dices, me duele la cabeza y te dice lo que tendrías que hacer es, y además te recomienda, te da muchas recomendaciones y además siempre te dice, no obstante esto nos sustituye a tu médico. Yo creo que saldrá en breve, vamos a tener también formato de youtubers para llegar a la gente joven, con el tema de ITS sobre todo.

"No ha habido lucro de Quirón desde que llegamos ni aumento del gasto desproporcionado"

El Ministerio de Sanidad plantea prohibir fumar en las terrazas. ¿Cómo lo valora?Lo que hizo el Ministerio es una declaración de intenciones. Tendremos una reunión para ver cómo hacerlo. Se quedó en hacer una autorregulación: que los propios establecimientos decidieran y que el usuario libremente pueda acceder a un sitio u otro, pero eso saldrá en una segunda consulta. Ahora no te puedo dar más información, igual por tuit te enteras antes que yo.

Mónica García también anunció una nueva ley para acabar con la «privatización obscena» y blindar la gestión de la sanidad. ¿Cómo afectará a la región?Una cosa es la gestión y otra cosa es la titularidad, que siempre debe ser pública. En un sistema sanitario no se entiende que no exista la colaboración público-privada. ¿Vamos a empezar a hacer resonancias, a fabricar aspirinas...? Nos va a costar más. Yo creo que va a ser nuevamente un titular vacío.



¿Dónde debería estar el límite de la colaboración público-privada?Hay que tener un marco jurídico bien establecido con reglas perfectamente delimitadas. Y, evidentemente, nunca hacer que se beneficie una parte respecto de la otra. Nosotros la inversión que hacemos en los hospitales de gestión directa es mayor que en los de gestión indirecta. Y no hemos aumentado los conciertos con la privada. Lo que hacemos es optimizar el sistema público para que sea una actividad de excelencia. La colaboración público-privada es necesaria. Su límite está en dar el mejor servicio a nuestros usuarios de forma eficiente y justificando cada euro que gastamos y cómo lo hacemos.



Hay dudas sobre la relación de la pareja de la presidenta y los contratos de la Comunidad con Quirón. Usted ha manifestado que no existe. ¿Cómo puede afirmar esto tan segura?Esto ya es manido. Es una relación contractual que se mantiene desde hace años. No ha habido lucro o enriquecimiento indebido de ese grupo desde que estamos aquí, se les paga por actos realizados. Y no hay un aumento proporcional del gasto, no hay ningún dato que haga que eso se sustente. Luego que una persona particular tenga relación con quien sea en un mercado laboral ya no depende de la Comunidad de Madrid.