Muere a los 29 años Eva Evans, estrella de TikTok

La comunidad de TikTok está de luto, pues la influencer Eva Evans, tal y como ha anunciado su hermana Lila a través de su cuenta de Instagram este pasado domingo, ha fallecido, de forma muy inesperada, cuando apenas tenía 29 años.

"Por favor, compartid este post para que llegue a todo aquel que necesite saberlo: ayer en mi familia recibimos la noticia de que nuestra tierna, maravillosa, creativa, cariñosa y divertida Eva, mi bellísima hermana, ha muerto", comenzó escribiendo la joven de 27 años, junto a una foto de Eva Evans.

"Tras apenas 24 horas, todavía me encuentro en ese bucle constante de negación y aceptación, así que puedo imaginar lo chocante y difícil que será procesar esta noticia", les explicó a sus seguidores a los de su hermana. "Me gustaría tener a Eva aquí ahora a mi lado para decir esto porque ella tendría las palabras adecuadas y sabría expresar lo que yo no [puedo]", puntualizó.

Para finalizar, Lila aseguró que si su mensaje era breve era porque querían, como familia, aprovechar el tiempo para planificar los próximos días, en referencia al funeral de Evan, así como hacerles saber a sus fans que pronto hará publicaciones en las que explicará qué significaba Eva "y lo diferente que será el mundo sin ella".

Asimismo, añadió que la familia —la madre de las hermanas, Heather Evans, compartió la publicación— pretendía realizar unas exequias por Eva este próximo martes por la noche en Manhattan. A pesar de todos los mensajes e interés de los medios, la causa de la muerte de Eva no ha sido todavía revelada.

Eva Evans era sobre todo conocida por la serie Club Rat, cinco episodios que ella coescribió y dirigió y que salieron a la luz a través de internet en 2023 antes de pasar al catálogo de Pime Video. En la ficción, Eva interpretaba a una influencer que intenta volver a tener citas en Nueva York después de que un vídeo sobre su anterior ruptura se hiciese viral.

En las redes, la tiktoker —tenía más 300.000 seguidores— precisamente era famosa por narrar con humor su propia vida, incluida una ruptura real que vivió el pasado marzo tras dos años de relación, y responder a comentarios, con reacciones muy aplaudidas a comentarios misóginos, así como dando consejos.

Además de Lila y su madre, a la joven creadora de contenido le sobreviven otras dos hermanas, Zoe y Sofi. En 2018, sin embargo, falleció el padre de familia, el artista Matt Baumgardner, quien perdió la vida a los 63 años.