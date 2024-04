El triunfo y el éxito en cada signo del zodiaco

En esta ocasión hablaremos del triunfo, el éxito, la fama o la riqueza. Cuáles serían los signos con una mayor predisposición a alguna de estas cosas o, por el contrario, quienes lo tendrían más difícil. Por otro lado, cuál es el modo que tendría cada signo para lograr triunfar, o en que ámbitos lo podría conseguir con más facilidad.

Asimismo, quienes se interesarían más por lograr la fama, o, quienes preferirían poner toda su energía en tratar de hacerse ricos. Veremos cómo o en que ámbitos puede llegar a triunfar cada signo.

ARIES

Para estos nativos el triunfo siempre está ligado, de un modo u otro, a la lucha, el riesgo, la superación de obstáculos o lograr imponerse sobre otros competidores. Son los guerreros del zodiaco y el triunfo les llega siempre en forma de victoria, un triunfo que en muchos de los casos no suele ser duradero. Este signo es ideal para los trabajos de mayor riesgo: militares, policías, toreros, deportistas de élite. Su triunfo es el de los vencedores que logran imponerse sobre las pruebas más severas y reciben la corona de laurel.

TAURO

Tras su sincera bondad, cortesía, diplomacia y generosidad, en realidad se esconde una profunda ambición de elevarse social y económicamente, para lo cual esperarán pacientemente todos los años que sean necesarios sin salirse, en ningún momento, de su objetivo. Incluso no es extraño encontrarles leyendo biografías de grandes reyes y constructores de imperios. Entre las grandes celebridades encontraremos a muchos nativos de este signo, y no es infrecuente que alcancen sus metas en la segunda mitad de la vida.

GÉMINIS

El punto realmente fuerte de este signo está en la inteligencia y todas las cualidades de naturaleza mental: habilidad, listeza o astucia, junto a sobresalientes cualidades de expresión verbal y escrita. Es por ese camino por donde podrán alcanzar más fácilmente la fama, sobre todo como intelectuales, escritores, científicos. Pero no hay que engañarse, también sienten una enorme atracción por el dinero y triunfarán especialmente en los negocios, pero también en la política, gracias a su inigualable facilidad de palabra.

CÁNCER

Este signo se destaca por su enorme sensibilidad, vida interior y vulnerabilidad, lo que le haría muy poco candidato al triunfo mundano. Sin embargo, y curiosamente, la experiencia práctica nos indica que existen muchos famosos y triunfadores nacidos en Cáncer, sobre todo en el terreno del arte en todas sus formas, la literatura y en general todas aquellas tareas para las que se precise gran sensibilidad e inspiración. Aunque sin olvidar también a grandes deportistas o hasta incluso brillantes caudillos como Julio César.

LEO

Este es el más regio de todos los signos, en cierto modo han nacido para mandar, y por ello no es infrecuente encontrar en él a grandes líderes y políticos, también caudillos de la economía y también a toda clase de famosos en el mundo actual. Aunque su vida sea totalmente normal, estos nativos tienen siempre una tendencia innata a destacar, erigirse en líderes o elevarse entre sus semejantes, y a todo ello también hay que añadir una considerable buena suerte que, por lo general, tiende a acompañarlos a lo largo de la vida.

VIRGO

A diferencia del signo anterior, a estos nativos no suele acompañarlos la suerte y tampoco confían en ella, sino que deben su éxito a su tenaz y espartano esfuerzo personal. Por otro lado, tampoco buscan la fama y el estrellato, sino que más bien suelen rehuirlos. Sus grandes virtudes están en una sobresaliente inteligencia unida a una inigualable capacidad de trabajo, entrega y sacrificio. Destacan en todos los trabajos serios y científicos, y encontraremos triunfadores en el ámbito del poder y de la economía, principalmente.

LIBRA

A pesar de su amor a la paz y concordia, junto con su carácter diplomático, sin embargo, este es uno de los signos donde mayor cantidad de famosos y triunfadores nos encontraremos en todos los ámbitos: artistas e intelectuales, pero también políticos o caudillos de la economía. Tras su imagen dulce y pacífica ocultan una gran ambición y también tienen una habilidad innata para lograr abrirse camino o encontrar amigos y protectores que les ayuden a ello. Quizás sea uno de los mejores signos con vistas a lograr triunfar.

ESCORPIO

La tradición nos dice que este es uno de los signos más ambiciosos y con mayor deseo de alcanzar el poder y tomar el control en cualquier ámbito de la existencia: política, economía o espiritualidad, entre otros. Sin embargo, estos nativos no persiguen ser famosos o salir en las revistas o el telediario, sino por encima de todo ser aquellos que tienen el auténtico poder en la sombra, los que realmente mueven los hilos. Pero lo más destacado es que aquí encontramos más que en ningún otro signo, a generales victoriosos.

SAGITARIO

Este signo está regido por Júpiter, el más afortunado de los planetas, y no solo poseen una de las personalidades más positivas y optimistas, también habría que unir a ello una evidente suerte y notable brillo personal. Sin embargo, curiosamente, no lo hallaremos entre los grandes triunfadores, famosos, caudillos o millonarios con tanta frecuencia como cabría esperar. Aunque, en realidad, para ellos lo más importante no es ser famoso o ser el número uno, sino sobre todo ser felices y poder vivir la vida que realmente desean.

CAPRICORNIO

Aquí nos hallaríamos ante uno de los signos más ambiciosos del zodiaco, y que más en serio se toman la tarea de luchar y sacrificarse todo lo que sea necesario para hacer realidad sus sueños. Por ello lo encontraremos con mucha frecuencia entre los grandes líderes políticos o caudillos de la economía, también entre grandes papas y decenas de triunfadores en muchos otros ámbitos. A menudo lograrán sus metas y vivirán sus mejores años en la segunda mitad de su vida, tras una juventud llena de sacrificio y trabajo.

ACUARIO

Estos nativos siempre se muestran, en muchos aspectos diferentes a los demás, y también siguen otros caminos distintos. Aquí encontraremos dos tipos opuestos, el que no tiene ningún interés por triunfar o sobresalir, y el otro que sería justamente todo lo contrario. Pero por lo general sobresalen y triunfan entre los vanguardistas y los reformadores, también entre los científicos, inventores, genios que se adelantan a su tiempo, astrofísicos y también los artistas vanguardistas. Tienen más ambición de lo que parece.

PISCIS

La astrología describe a este signo como uno de los más sensibles y vulnerables, y sujetos a un destino rico en renuncias y sacrificios, y así sucede en realidad. Sin embargo, y sin negar lo anterior, la experiencia práctica nos indica que este es uno de los signos donde han nacido más famosos, más importantes y más protegidos por una evidente buena suerte. Aquí hallaremos grandes celebridades en todos los ámbitos, tanto espirituales como mundanos o materiales, sin olvidarnos de artistas de una reconocida fama mundial.