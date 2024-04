Los signos del zodiaco y la amenaza de saturno en 2024

Debido a la trascendencia de sus aspectos y sus influencias astrales, tanto en lo bueno como en lo malo, este mes de abril va a ser uno de los más importantes del año. Y entre todas esas posiciones astrales hay una muy difícil, la conjunción Saturno-Marte, que se producirá esta semana, y es a la que nos referiremos en este trabajo. Sin embargo, también se dará otra mucho más favorable la conjunción Júpiter-Urano, que se producirá la semana siguiente y, por supuesto, también la estudiaremos, y con mucha más alegría.

ARIES

En principio, este mes será bastante bueno para vosotros gracias a la influencia del Sol y también de Venus, ambos en tránsito por Aries. Pero también existe un peligro procedente de la influencia combinada de Saturno y Marte que, al hallarse en el sector doceavo, os podría traer asechanzas, traiciones, complots o ataques por la espalda de enemigos solapados en el trabajo. No debéis bajar la guarda, va a ser un mes de grandes claros y posibilidades, aunque también de sobras y peligros que se situarán a vuestra espalda.

TAURO

Afortunadamente, para vosotros la posible amenaza que supone la temida conjunción de Saturno-Marte no será tan de temer, por dos poderosas razones. En primer lugar, porque tendréis de un modo directo la protección y la suerte de Júpiter, pero, en segundo lugar, y no menos importante, porque la conjunción Saturno-Marte forma un aspecto armónico con Tauro y nada grave debe ocurrir. Ahora bien, estos días sufriréis una dolorosa decepción de algún amigo en quien confiabais mucho, o a este le pasará algo.

GÉMINIS

A lo largo de este mes, pero especialmente en esta semana, conviene que tengáis una gran precaución en todo lo relacionado con vuestro trabajo, economía y vida social. Sin embargo, esto no significa que no podáis conseguir algún gran éxito, pero os vais a enfrentar a problemas, obstáculos o enemigos, o quizás tengáis que correr riesgos mucho mayores de los que habíais corrido hasta ahora. Sed fríos y calculadores y no os fieis de nadie, tened cuidado con traiciones. Por fortuna, Júpiter os protegerá o atenuará esto.

CÁNCER

Este va a ser uno de los signos más afortunados ante la amenaza de Saturno y Marte, ya que estos planetas forman excelentes aspectos con Cáncer en el momento actual, y en todo caso os traerán algunos problemas de carácter menor. Tendréis dificultades o retrasos en los viajes, o quizás no podáis hacerlos, pero, en cualquier caso, suceda lo que suceda, al final se resolverá en la gran mayoría de casos. Es más probable que sea alguno de vuestros seres queridos quien tenga problemas más graves, y que eso os traiga dolor.

LEO

Este será uno de los signos más favorecidos por los astros a lo largo de este mes de abril, en especial gracias a las excelentes posiciones del Sol y Júpiter. Este mes os va a traer más cosas a favor que en contra, ya que la conjunción de Saturno y Marte ocupará un lugar más secundario. Sin embargo, a pesar de todo, estos días, y especialmente esta semana, debéis tener cuidado en todos los asuntos que se relacionen con el dinero, negocios, inversiones y especulaciones, que os podrían salir mal y causaros notables pérdidas.

VIRGO

Este será uno de los signos que va a tener grandes claros, pero también grandes oscuros a lo largo de este mes de abril, aunque en vuestro caso la conjunción de los maléficos Saturno y Marte os afectará de un modo mucho más directo y podría perjudicar singularmente a uniones y asociaciones de todo tipo, tanto sentimentales como de negocios u otra naturaleza, sobre todo porque estos planetas tienden fundamentalmente a la separación y a la discordia. Malo para los juicios, riesgo de perderlos. Enemigos declarados.

LIBRA

La temida asociación maléfica entre Saturno y Marte os recaerá en el sector seis, indicando que va a tener su repercusión en el trabajo y los asuntos materiales. Os espera un mes de abril muy problemático en estos ámbitos, pero especialmente en esta semana entrante lo negativo puede alcanzar su cenit. Tened mucho cuidado con lesiones o accidentes, especialmente los que tengáis trabajos peligrosos de carácter físico. Riesgo de fuertes conflictos con jefes, compañeros o subordinados. Debéis conduciros con prudencia.

ESCORPIO

Este será uno de los signos más afortunados de cara a la presente coyuntura astral, ya que la conjunción de Saturno y Marte va a formar un excelente aspecto con Escorpio, y sin duda esto atenuará su peligro o negatividad. En cualquier caso, os va a afectar en la vida sentimental y os traerá dolorosos jarros de agua fría en el amor, amargos conflictos entre las ilusiones frente a la realidad. Pero casi siempre todo ello tendrá como misión abriros los ojos o alejaros a alguien que no conviene, para que tengáis un futuro mejor.

SAGITARIO

La temida conjunción entre los maléficos Saturno y Marte os afectará, sobre todo, en vuestra vida íntima, el ámbito familiar, el hogar y aquellos con quienes convivís. En muchos casos los problemas o adversidades no os van a afectar a vosotros, pero sí lo harán con ellos en forma de alguna desgracia o alguna enfermedad, o quizás también algún accidente en el hogar. Tened cuidado con los aparatos domésticos de gas, fuego o electricidad. Esto no significa que os llegue algo espantoso, pero será mejor prevenir que curar.

CAPRICORNIO

Afortunadamente, en vuestro caso esa temida conjunción de planetas no debería suponer un grave peligro, puesto que formará un aspecto armónico con este signo, pero si habrá riesgo de que os traiga problemas, tensiones, incomodidades o desencuentros con hermanos, primos u otros familiares, o también con compañeros de trabajo e incluso vecinos. También os traerá dificultades o retrasos en relación con los viajes y las comunicaciones. Malo para quienes trabajéis cara al público, tendréis muchos problemas.

ACUARIO

La conjunción de planetas maléficos (Saturno y Marte) se formará, en vuestro caso, en el sector segundo, atrayendo posibles dificultades o adversidades en los asuntos materiales, las finanzas o el patrimonio. Por ello este mes, en su conjunto, pero especialmente en esta semana, os conviene ser muy prudentes y reflexivos a la hora de hacer negocios, inversiones y, sobre todo, especulaciones en bolsa o cosas similares, así como todo lo que sea correr riesgos o actuar de forma temeraria en estos temas. Id con pies de plomo.

PISCIS

Esta conjunción de planetas adversos, o maléficos, podría ser especialmente difícil o peligrosa para vosotros, debido a que se va a producir en vuestro signo, y os afectará a todos en conjunto, pero especialmente, a los nacidos entre el 1 y 10 de marzo. Su principal efecto estará en que vuestros sueños, ilusiones y fantasías van a chocar violentamente con la realidad. Por un lado, estaría aquello que más desearíais, mientras que por otro estará todo aquello que la vida os va a obligar a hacer o vivir, tanto si queréis como si no.