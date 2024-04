Kate Beckinsale da pistas sobre la naturaleza de su larga hospitalización

Hace algo más de una semana, Kate Beckinsale volvía a preocupar a todos sus seguidores —tiene más de cinco millones y medio de fans en Instagram— borrando todo vestigio en sus redes sociales de las publicaciones del último mes, en las que aparecía hospitalizada y sin dar explicaciones.

Ahora, casi un mes después de que ingresase en el centro médico, la intérprete de películas como la saga Underworld, Van Helsing o Pearl Harbor, que este año soplará 51 velas, ha dado una pista sobre lo que podría haberle sucedido para acabar ingresada, si bien todavía no ha confirmado nada.

En una de sus últimas publicaciones en la citada red social, la actriz ha subido varias fotografías junto con un vídeo en el que, sentada en la cama de una habitación, viste su ya habitual gran lazo en el pelo y una camiseta con vaqueros. Pero en la camiseta aparece escrito "Tummy Troubles Problem".

Es decir, "Superviviente de problemas de la barriga", junto a un conejo con una armadura medieval y flores. Aunque sigue sin ser mucha la información, los fans ya han comenzado a especular que se ha tratado de una enfermedad estomacal o alguna dolencia abdominal, si bien tanto ella como sus representantes prefieren guardar silencio.

Además, también es protagonista de las imágenes una de sus mascotas: un perro al que le ha puesto dos manos humanas de juguete haciendo el símbolo de la paz. Por su parte, sigue sin dar explicaciones sobre su madre, que en varias imágenes de las que borró aparecía con el ojo morado.

Aun así, a los seguidores de Beckinsale les ha sorprendido de igual forma la habitación que ha mostrado en el citado post, ya que más allá de la mezcla de colores —rosa, blanco y negro—, que puede ser de su gusto personal, está lleno de peluches y cojines. Uno de ellos con un extraño mensaje: "Fuck Around and Find Out" [que se podría traducir por "El que la busca, la encuentra" o "Recoges lo que siembras"].

Por último, Kate Beckinsale ha vuelto a las redes tras dicha publicación para subir varios vídeos desde su gimnasio. Pero no haciendo fitness, sino jugando dentro con otro de sus perros.