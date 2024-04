¿Atacará Israel las plantas nucleares de Irán? Estas son las instalaciones atómicas en suelo persa... y el uso que se hace de ellas

Ante las acusaciones de búsqueda de armas nucleares en violación de sus compromisos con el Tratado de No Proliferación de Armas Atómicas (TNP), Irán cerró un acuerdo en 2015, el JCPOA, para restringir su programa nuclear. Sin embargo, como explica The Nuclear Threat Initiative, la retirada de EE UU del acuerdo en 2018 y las posteriores violaciones iraníes pusieron en duda el futuro del acuerdo. A lo largo de 2020, el país superó los límites de enriquecimiento de uranio acordados. En febrero de este 2023, el OIEA aseguró que Irán está enriqueciendo y almacenando uranio de grado casi armamentístico. Una bomba nuclear necesita uranio enriquecido al 90%; una central nuclear sólo lo necesita al 3-4%. Se ha detectado que Irán ha enriquecido el mineral hasta en un 60%. Una pureza tan elevada no puede explicarse por aplicaciones civiles.