Lo que supondría un choque directo de Irán con Israel: este es el poder terrestre, aéreo y naval de los dos países en conflicto

Tras el ataque de Irán a Israel de este fin de semana, sin precedentes, la tensión en una región acostumbrada a vivir siempre tensionada ha entrado en territorio desconocido. El mundo, y no sólo Oriente Próximo, contiene la respiración.

Irán lanzó sobre Israel más de 300 drones, misiles balísticos y de crucero. Fueron derribados por las fuerzas israelíes el 99% de ellos, según su Ejército. Teherán justificó su ataque como respuesta al ataque de Israel al consulado iraní en Damasco.

Ahora, Israel sopesa responder a su vez a este ataque iraní. En este punto, cabe comparar las fuerzas de unos y otros.

El poder militar de Irán

El Ejército de Irán y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica tienen fuerzas terrestres, aéreas y navales separadas y activas, y la guardia es responsable de la seguridad fronteriza de Irán. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas coordina las ramas y establece la estrategia general.

La guardia también dirige la Fuerza Quds, una unidad de élite encargada de armar, entrenar y apoyar a la red de milicias subsidiarias. Eso incluyen a Hizbulá en Líbano, Hamás y la Yihad Islámica Palestina en Gaza, grupos de militantes en Siria e Irak y los hutíes en Yemen. Es lo que se conoce como "eje de la resistencia".

Grupos y milicias del Eje de Resistencia que amenaza a Israel. Henar de Pedro

Las fuerzas armadas iraníes cuentan con al menos 580.000 efectivos en servicio activo y unos 200.000 efectivos de reserva entrenados, repartidos entre el ejército tradicional y la Guardia Islámica, según la evaluación realizada en 2023 por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. Eleva esa cantidad el Global Fire Power (GFP), que habla de 610.000 soldados, 350.000 reservistas y 220.000 paramilitares.

En cualquier caso, las fuerzas armadas de Irán se encuentran entre las mayores de Medio Oriente. El GFP sitúa al país de los ayatolás como la 14º potencia militar del mundo. Para ello el país destina a Defensa un presupuesto de casi 10.000 millones de dólares. Su punto fuerte es la potencia terrestre. El 92,4% de la fuerza de Irán reside en vehículos militares (65.765).

Durante décadas, la estrategia militar de Irán ha estado anclada en la disuasión, haciendo hincapié en el desarrollo de misiles de precisión y largo alcance, drones y defensas aéreas, asegura The New York Times. Así, posee uno de los mayores arsenales de misiles balísticos y aviones no tripulados del Medio Oriente.

"Hay una razón por la que Irán no ha sido golpeado. No es que los adversarios de Irán teman a Irán. Es que se dan cuenta de que cualquier guerra contra Irán es una guerra muy seria", asegura al diario neoyorquino Afshon Ostovar, profesor de seguridad nacional en la Escuela de Posgrado Naval y experto en el ejército de Irán.

Fuerza militar de Irán (según Global Fire Power)

Fuerza terrestre

Carros de combate: 1.996

Vehículos armados: 65.765

Artillería autopropulsada: 580

Artillería remolcada: 2.050

Lanzacohetes móviles: 775

Fuerza aérea

Aviones de combate: 186

Aviones de ataque dedicados: 23

Transportes: 86

Helicópteros: 129

Helicópteros de ataque: 13

Fuerza naval

Submarinos: 19

Fragatas: 7

Corbetas: 3

Patrulleros: 21

El poder militar de Israel

El país fundado en 1948 tras el Holocausto perpetrado por los nazis es una nación que vive en un constante estado de alarma. Rodeado por países árabes, su Ejército es de hecho una de las instituciones más importantes y más respetadas. Israel gasta más dinero en su defensa que Irán: más de 24.000 millones de dólares dedicados a las distintas unidades de su Fuerzas Armadas.

Sin embargo, su poder militar es muy parecido al de Irán, según Global Fire Power, que sitúa al país como la 17ª potencia militar del mundo.

Fuerza militar de Israel (según Global Fire Power)

Fuerza terrestre

Carros de combate: 1.370

Vehículos armados: 43.407

Artillería autopropulsada: 650

Artillería remolcada: 300

Lanzacohetes móviles: 150

Fuerza aérea

Aviones de combate: 241

Aviones de ataque dedicados: 39

Transportes: 12

Helicópteros: 146

Helicópteros de ataque 48

Fuerza naval

Submarinos: 5

Fragatas: (No hay datos)

Corbetas: 7

Patrulleros: 45

El perfil de las Fuerzas de Defensa de Israel es muy distinto al de Irán. Si el país de los ayatolás apuesta por la cantidad (o es lo que poseen por sus propias características como país), los israelíes lo hacen por la calidad, esto es, la tecnología. Algunos de los fabricantes de armas de vanguardia son de Israel. Y junto a ésta la inteligencia, el Mosad y otras agencias de espionaje altamente sofisticadas.

¿Tienen armas nucleares?

Al comparar la fuerza militar de ambas naciones, hay algo que podría marcar la diferencia: la posibilidad de que tengan armamento nuclear. Oficialmente Israel no lo tiene, pero de acuerdo con varias fuentes ya lo ha desarrollado.

De hecho, el Instituto de Investigación para la Paz de Estocolmo estima que Israel poseería actualmente unas 90 ojivas nucleares. "Está muy claro que Israel es un Estado con armas nucleares, no hay duda sobre ello", ha declarado a Efe Avner Cohen, historiador israelí.

De ser así, Israel estaría en la lista de potencias nucleares junto a EEUU, Rusia, Reino Unido, Francia, China, India, Pakistán y Corea del Norte. Es además uno de los pocos países del mundo que no ha firmado el Tratado de No Proliferación de Armas Atómicas (TNP).

Por su parte, Irán sí ha firmado el TNP y por lo tanto se ha comprometido a no fabricar ni adquirir armas nucleares. El régimen insiste en que su interés en la tecnología nuclear, incluyendo el enriquecimiento, es para fines civiles únicamente. Pero los países occidentales, principalmente EEUU y el Reino Unido sospechan que Teherán encubre así su programa para desarrollar armas nucleares.

En 2021, Irán anunció que estaba enriqueciendo uranio a los niveles necesarios para un arma nuclear. En octubre de 2023, el Departamento de Defensa estadounidense publicó un informe que sostiene que Irán tiene ya capacidad para fabricar suficiente material fisible para una bomba nuclear en menos de dos semanas. No obstante, ese mismo informe reconocía que "en este momento" Irán no tiene un programa de armas nucleares.