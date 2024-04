Sánchez enfría ahora la posibilidad de que España reconozca el Estado palestino de manera unilateral

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue enfocado en uno de sus grandes objetivos internacionales: el reconocimiento del Estado palestino. Ha querido avanzar en ello en la cumbre del Consejo Europeo de estos días en Bruselas, y tras la misma, en rueda de prensa ha dado alguna pista, aunque en realidad suponga un matiz importante. Fuentes diplomáticas aseguraron además que España está dispuesta a dar el paso del reconocimiento "en semanas" aunque no le sigan más socios europeos, aunque ese, repiten varias voces, no sería el contexto ideal.

Ya el miércoles los líderes de los 27 llamaron a la "máxima moderación" para evitar "un baño de sangre" en Oriente Próximo. "Se deben hacer todos los esfuerzos posibles para ayudar a traer estabilidad a la región y evitar una escalada", recogen las conclusiones. Todo eso va de la mano del escenario actual en Palestina, sobre el que los países de la Unión piden la llegada de ayuda humanitaria de manera urgente y la liberación de los rehenes de Hamás, dos cosas que ya habían solicitado en la anterior cumbre y algo que, también, respalda de todas, todas el Gobierno español. Sánchez, en ese escenario, ha mantenido reuniones con el primer ministro maltés, Robert Abela, y con el luxemburgués, Luc Frieden, para seguir recabando apoyos para ese reconocimiento palestino.

Sobre este asunto, el líder socialista se limitó a decir que su gira para buscar apoyos "ha sido muy positiva" y que ha servido para "constatar" que la situación "es catastrófica" y no puede dejar indiferente a nadie. Eso sí, no quiso aclarar si España va a reconocer el Estado palestino de manera autónoma, sin esperar a otros socios. "Esto no es en interés de España solamente", añadió. "Vamos a dar ese paso, y será cuando las circunstancias así lo permitan. Estamos hablando con otros países para dar ese paso conjuntamente".

Ante los periodistas, el presidente del Gobierno sostuvo este jueves que la situación geopolítica y la competitividad son dos cuestiones clave para los ciudadanos. "El arco que rodea a Europa es cada vez más inestable", comenzó el presidente, que pide "un diagnóstico compartido" por todos los Estados miembros, tanto en el caso de Ucrania como de Oriente Próximo. Sánchez cree que estos análisis y las inversiones en Defensa de la UE seguirán "la visión de España", evitando cualquier escalada y apostando por "el respeto al orden internacional".

Sobre la competitividad, Sánchez acogió con satisfacción cualquier avance que sirva para profundizar en el mercado único. "España viene defendiendo desde hace mucho tiempo la canalización de la financiación pública", sostuvo, en referencia a "instrumentos comunes que el Gobierno ha defendido en otras ocasiones". El jefe del Ejecutivo llama a una "política industrial que no genere choques" entre los Estados miembros y que "dé seguridad y bienestar" a la población.

"Hubiéramos sido mucho más ambiciosos en las conclusiones", explicó, en busca por ejemplo de la "armonización fiscal". España "no hacemos dumping fiscal como hacen otros Estados miembros", sino que cree "en las virtudes del mercado único". Así, ve "prematuro" hablar de que haya grupos diferentes de países para que los avances en competitividad se den a diferentes velocidades, algo que ya han propuesto tanto Emmanuel Macron como el ex primer ministro italiano Mario Draghi.

También habló Sánchez sobre quién encabezará la lista del PSOE a las elecciones europeas del próximo 9 de junio. La favorita es ahora la vicepresidenta del Gobierno Teresa Ribera, pero el líder no quiere dar ninguna pista. Reivindicó el trabajo de Ribera, como hizo lo propio con el de Josep Borrell o el de Nadia Calviño, pero pide esperar a que pasen las elecciones vascas y catalanas; entonces se conocerá la decisión final.