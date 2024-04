Yolanda Díaz alaba la decisión de Pepe Viyuela de dejar la obra de Ramón Paso: "El lado correcto siempre es el de las víctimas"

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha loado la decisión del actor Pepe Viyuela de abandonar la obra teatral Jardiel enamorado dirigida por Ramón Paso, después de que la Fiscalía Provincial de Madrid haya presentado esta semana una denuncia contra el director por presuntos delitos sexuales que habría cometido contra varias mujeres entre 2018 y 2023.

Así lo ha destacado a través de un mensaje en la red social X para agradecer a Viyuela, que ha anunciado su determinación de dejar esta representación, ser una "ejemplo de cómo se debería de actuar ante denuncias tan graves".

"Hay un lado correcto en la historia y siempre es al lado de las víctimas. Hay que acabar con el compadreo que los hace sentir impunes", ha apostillado la también vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo.

El interprete, que hasta ahora protagonizaba en el Teatro Infanta Isabel de Madrid la obra escrita y dirigida por Ramón Paso, ha asegurado que no ha hablado con el dramaturgo tras la denuncia formulada por el Ministerio Público. "No quiero llamarle. No quiero seguir con la función. Me voy", ha subrayado, para después aclarar que Paso no es su amigo.

De hecho, ha admitido que tras conocer la acusación contra el dramaturgo se ha "quedado de piedra". "Estoy nervioso. No pienso en otra cosa. Estoy conmocionado", ha explicado Viyuela poco después de conocer que la resolución del Ministerio Público tras culminar unas diligencias preprocesales en las que tomó declaración a 14 presuntas víctimas -con edades comprendidas entre los 18 y los 25 años- que ratificaron su denuncia en sede fiscal.

Tras la salida de Viyuela del montaje dirigido por Ramón Paso, se ha suspendido la de 'Jardiel enamorado' este miércoles y que su futuro está pendiente de una reunión esta misma tarde.