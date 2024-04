Junts pronostica un duelo entre Illa y Puigdemont el 12M: "Tendrán que elegir entre ambición o conformismo"

Tal y como llevan haciendo desde que se anunciaron las elecciones catalanas, los de Junts pronostican que el próximo 12 de mayo habrá un duelo entre su candidato, Carles Puigdemont, y Salvador Illa. "Los catalanes tendrán que elegir entre un gobierno liderado por el presidente Puigdemont o por Salvador Illa, entre liderazgo o seguidismo, entre autoestima o resignación, entre ambición o conformismo, entre nación o sucursalismo", ha dicho el jefe de campaña, Albert Batet.

En la presentación de la candidatura este miércoles, el partido independentista ha señalado que estas elecciones tienen una "enorme transcendencia". Por eso, han apostados por mensajes que reflejan, según ellos, las necesidades de Cataluña. El cartel de la formación está compuesto de una imagen del expresidente Puigdemont en el coche, mirando por la ventana y simulando su vuelta. "Cataluña necesita liderazgo", se lee en uno de los carteles.

Batet ha afirmado que el 12-M los catalanes se juegan "el futuro del país" ante el actual gobierno de Aragonès. Además, ha aprovechado para criticar al Ejecutivo de ERC calificándolo de "débil y sin rumbo" y de no haberse "hecho respetar delante del Estado".

No obstante, ha reconocido que "el país se tiene que levantar de manera conjunta". Es más, se ha negado a comentar las interpelaciones de Aragonès a Puigdemont la semana pasada y ha dicho que “no quieren entrar en la campaña del ‘tu más’ con ERC. "Puigdemont ya ha mostrado la voluntad de trabajar de forma conjunta al día siguiente de las elecciones", ha añadido.

Recurso de Ciudadanos

En cuanto al recurso que ha presentado este miércoles Ciudadanos para impugnar la candidatura del expresidente alegando que su padrón "no es real", el jefe de campaña ha asegurado que no es la primera vez que alguien intenta que no se presente a unas elecciones, por lo que le ha quitado hierro. "Estamos acostumbrados a crecer ante las adversidades", ha explicado.