La 'influencer' Marta Lozano da la bienvenida a su primer hijo con Lorenzo Remohi: "El amor de nuestras vidas"

La influencer Marta Lozano y su marido, Lorenzo Remohi, están rebosantes de felicidad, pues acaban de ampliar la familia. Y es que han dado la bienvenida a su primer hijo.

Así lo han confirmado en sus redes sociales, donde han publicado la primera foto del pequeño, el cual nació este martes 16 de abril a las 17.15 horas.

"El amor de nuestras vidas", han escrito en su post conjunto. Además, han revelado que le han puesto el nombre del padre, por lo que el niño se llama Lorenzo Remohi Lozano.

La creadora de contenido y el odontólogo se casaron el 28 de mayo de 2022 en una boda que estuvo llena de celebridades de internet: María y Marta Pombo, Laura Escanes y Risto Mejide, Madame de Rosa, Dulceida y Alba Paul, Anna Ferrer Padilla o Laura Matamoros, entre otras.

Por ello, no son pocos los mensajes que han llenado su publicación, que ya acumula más de 140.000 likes. Desde Marta Díaz a Marta Carriedo, pasando por Ana Boyer o Meri Lozano, hermana de Marta Lozano, han querido darle la enhorabuena a la pareja.

En los últimos meses, la influencer ha estado compartiendo con su más de millón de seguidores en Instagram cómo se ha enfrentado a las dificultades del embarazo, pues aseguró que pasó momentos duros por los habituales malestares del proceso, como las náuseas, que le comenzaron ya en el primer trimestre, cuando aún no había revelado que estaba encinta y tenía que hacer varios viajes de trabajo.

"Es un proceso muy bonito, pero también muy duro. Yo he sido la típica embarazada que los tres primeros meses tiene angustias y esto nadie me lo había contado. Se pasa mal", contó a Vanitatis en su día.

La joven de 28 años aseguró también que, cuando naciera, quería compaginar su trabajo con el cuidado del pequeño Lorenzo, pero no sabía cómo gestionarlo con los viajes o los eventos de moda: "No sé qué va a pasar, si bien no quiero dejar de trabajar. Veo a otras chicas que se dedican a lo mismo mientras lo hacen teniendo hijos y me motiva".