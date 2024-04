Edmundo Arrocet ha vuelto a la carga contra las Campos. El cómico ha concedido una entrevista a Diez Minutos en la que ha sacado a la luz nuevos sucesos que involucran a José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, y a su abuela, María Teresa Campos.

En medio de la polémica por el conflicto entre la hermana de Terelu Campos y su hijo, Bigote Arrocet ha asegurado que "María Teresa echó de su casa a su nieto" y que su hija menor fue, además, la instigadora de tal decisión. "Teresita no quería echarle, pero Carmen le calentó tanto la cabeza que al final le echaron con su novia", ha desvelado.

Según él mismo ha detallado, "decían que la novia tenía malos hábitos, se encerraba, no salía casi nunca de la casa". En este sentido, el humorista considera que si José María tiene resentimiento "es por algo". "José me decía: ¿tú crees, Edmundo, que es normal que esté esta casa vacía y yo me tenga que ir...?", ha recordado.

Carmen Borrego le lanza un mensaje a su hijo José María y cuenta que haría se encuentra con él. Además, responde de manera contundente a lo que Gustavo pueda hablar de la familia. Carmen Borrego, ante las cámaras de Europa Press.

Tan pronto ha sabido de estas declaraciones, Carmen Borrego ha entrado por teléfono en TardeAR desmintiéndolas con rotundidad: "Quien conoce a mi madre y la conoció sabe que mi madre no ha echado ni a un empleado [...]. Tenemos los derechos de imagen de mi madre y todo el que difame a mi madre será demandado".

Unas horas más tarde, la exconcursante de Supervivientes ha vuelto a reafirmar su postura ante las cámaras de Europa Press, dando un paso más hacia una posible demanda contra el chileno. "Me voy a defender en un juzgado, que es donde me tengo que defender", ha expresado, muy enfadada.

"Se acabó, se acabó el tema. Os lo pido, por favor, que respetéis mínimamente a esta familia que lo único que ha hecho en su vida es trabajar de manera honrada. Se acabó el tema", ha zanjado, dirigiéndose a los medios de comunicación, sobrepasada por todo lo que ha sucedido en torno a su familia en las últimas semanas.